Sarmiento de La Banda ya tiene todo listo para visitar a Atenas en busca de la clasificación

El Profe defenderá el 3-0 conseguido en la ida y buscará sellar su pase a la próxima instancia de la Reválida del Federal A.

Hoy 15:12

Sarmiento de La Banda ya conoce todos los detalles de su próximo compromiso ante Atenas de Río Cuarto, por el partido de vuelta de la segunda etapa de la Reválida del Torneo Federal A. El conjunto bandeño visitará al elenco cordobés el domingo 1 de noviembre, desde las 19.15, con la misión de defender la importante ventaja conseguida en casa y avanzar a la siguiente instancia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Julio Díaz llega con una diferencia de tres goles luego de la contundente victoria por 3 a 0 conseguida el pasado domingo en el estadio Ciudad de La Banda. Aquella actuación dejó al Profe muy bien posicionado en la serie y alimentó la ilusión de continuar en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

En el encuentro de ida, Iván Garzón abrió el marcador, mientras que en el complemento aparecieron Israel Roldán y Luis Perrone para completar la goleada del conjunto santiagueño.

Ahora, Sarmiento tendrá el desafío de sostener esa diferencia en condición de visitante, frente a un Atenas que estará obligado a salir en busca de una remontada. El conjunto cordobés cuenta con ventaja deportiva en caso de igualdad en el marcador global, por lo que el Profe deberá evitar una derrota por tres o más goles para conseguir la clasificación.

Árbitros confirmados para la revancha

El encuentro contará con el arbitraje de Enzo Damián Gutiérrez, de Salto, quien estará acompañado por Oscar Ariel Bono y Cristian Thomas Pasquettin, ambos de Junín, como asistentes. En tanto, Santiago Schmoll, también de Junín, será el cuarto árbitro.

De esta manera, el conjunto bandeño afrontará un compromiso decisivo en Río Cuarto, donde buscará ratificar lo realizado ante su gente y dar un nuevo paso en el camino hacia el ascenso.

Con una ventaja importante y la ilusión intacta, Sarmiento intentará superar a Atenas y meterse en la próxima instancia de la Reválida del Federal A.