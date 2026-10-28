River recibió una buena noticia antes del Superclásico ante Boca: Acuña volvió a entrenarse con normalidad

El lateral campeón del mundo dejó atrás la lesión en su empeine izquierdo y está disponible para jugar en La Bombonera. Sin embargo, Leonardo Ponzio mantiene la preocupación por el estado físico de Aníbal Moreno.

Hoy 14:30

River Plate retomó este miércoles los entrenamientos con la mirada puesta en el Superclásico frente a Boca y recibió una noticia alentadora: Marcos Acuña volvió a trabajar con normalidad junto al resto del plantel y quedó a disposición de Leonardo Ponzio para el encuentro del próximo domingo en La Bombonera.

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El lateral izquierdo, que este miércoles cumple 35 años, logró superar el traumatismo en el empeine izquierdo que lo había marginado de los últimos dos compromisos del Millonario. La lesión se produjo durante el empate frente a Sarmiento en Junín y, desde entonces, su lugar fue ocupado por Francisco Ortega.

Ahora, el entrenador deberá definir si el campeón del mundo recupera directamente la titularidad o si mantiene a Ortega, quien mostró un buen rendimiento durante su ausencia. Incluso, no se descarta que ambos puedan compartir el equipo, con Acuña adelantándose unos metros para desempeñarse en el mediocampo.

Aníbal Moreno, la principal preocupación de River

La contracara de la jornada fue Aníbal Moreno, quien volvió a entrenarse de manera diferenciada y continúa siendo una incógnita para el Superclásico.

El mediocampista debió abandonar anticipadamente el partido frente a Racing por una molestia en uno de sus gemelos, a la que se suma un persistente dolor de espalda producto de una discopatía lumbar que anteriormente lo mantuvo alejado de las canchas durante 45 días.

Aunque los estudios descartaron una lesión muscular, Moreno todavía no pudo trabajar con normalidad y su evolución será evaluada diariamente para determinar si podrá estar presente frente al Xeneize.

En caso de que no llegue en condiciones, Lucas Silva aparece como el principal candidato para reemplazarlo. Sin embargo, la inclusión del juvenil de 19 años, que todavía no alcanzó los diez partidos en Primera División, podría provocar otras modificaciones en la mitad de la cancha.

En ese escenario, Ponzio analizaría reforzar el sector central y modificar la estructura que venía utilizando, con Tobías Andrada y Tomás Galván como acompañantes habituales.

Driussi también se entrenó a la par del grupo

Otra novedad positiva para el cuerpo técnico fue la presencia de Sebastián Driussi, quien volvió a completar la práctica junto a sus compañeros y continúa sumando posibilidades de integrar el equipo para visitar a Boca.

De todas maneras, el delantero corre desde atrás en la consideración del entrenador, ya que Lucas Beltrán mantiene ventaja en la disputa por el puesto de centrodelantero.

La falta de eficacia ofensiva es otro de los aspectos que preocupan al cuerpo técnico millonario. Los centrodelanteros de River acumulan dos meses sin convertir goles, una situación que genera interrogantes en la previa de uno de los encuentros más importantes de la temporada.

Con Acuña recuperado, Moreno entre algodones y varias decisiones tácticas pendientes, Leonardo Ponzio afronta días decisivos para definir el equipo que buscará quedarse con el Superclásico en La Bombonera.