Jorgelina Soto pide justicia por Lautaro Flores tras tres meses del crimen

La madre de Lautaro Flores, Jorgelina Soto, exige justicia y la revocación de la prisión domiciliaria de la joven imputada tras tres meses del crimen en Jujuy.

Hoy 14:30

Este martes se cumplen tres meses del asesinato de Lautaro Flores, un joven de 20 años que fue apuñalado en el tórax el 26 de julio, minutos después de un partido de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Su fallecimiento ocurrió al día siguiente, lo que ha llevado a su madre, Jorgelina Soto, a manifestarse nuevamente en busca de justicia. En esta ocasión, se presentó junto a sus familiares en las puertas de Casa de Gobierno para reiterar su demanda de que la joven imputada, Micaela Rivadeneira, cumpla su condena en un establecimiento penitenciario y no en prisión domiciliaria.

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En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Soto expresó: "Hay varios casos que están quedando impunes en Jujuy, por eso salimos nuevamente hoy". Este reclamo surge no solo por el dolor de perder a su hijo, sino también por la preocupación de que la imputada esté disfrutando de privilegios que no deberían corresponderle. La madre de Lautaro mencionó que han llegado a sus oídos rumores sobre la aparente actividad de Rivadeneira, quien supuestamente habría asistido a partidos de fútbol a pesar de estar bajo arresto domiciliario.

La situación se ha vuelto más compleja cuando Soto reportó que en redes sociales se han compartido fotografías de la imputada en la cancha, aunque estas imágenes fueron eliminadas posteriormente. "Nos llegaron comentarios de que ella estuvo saliendo a las calles. Hay fotos de ella en la cancha que subieron a las redes y luego las borraron", comentó la madre, añadiendo que también se ha mencionado la presencia de otra persona vinculada al trágico evento.

Mientras exige justicia, Jorgelina Soto recordó con dolor la juventud de Lautaro, quien fue asesinado a la edad de 20 años y cuya próxima fecha de cumpleaños, el mes que viene, representa un nuevo desafío emocional para su familia. "A mi hijo lo mataron con 20 años y el mes que viene cumpliría 21 años. Es una fecha de castigo para mí como madre", expresó con profundo pesar.

Además, la madre reveló que está esperando una beba, quien nació siete días después del crimen. "Mi nieta significa todo para nuestra familia. Cada vez que la vemos a ella, lo vemos a él", manifestó emocionada, lo que resalta la profunda conexión familiar que persiste incluso después de la tragedia.

Finalmente, Jorgelina Soto hizo un llamado a la comunidad, solicitando la colaboración de quienes puedan tener fotografías o videos registrados cerca de la cancha o durante los encuentros deportivos que pudieran ser útiles para la investigación. La madre de Lautaro busca reunir pruebas que puedan ser presentadas ante la Justicia para apoyar su solicitud de revocar la prisión domiciliaria de la imputada. Para cualquier información, Soto dejó un número de contacto disponible: 388 508-3856.