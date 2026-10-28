Franco Colapinto busca revancha en la Fórmula 1: cuándo corre en México y todos los horarios

El piloto argentino de Alpine intentará recuperarse tras su abandono en Estados Unidos. La actividad comenzará este viernes 30 de octubre y la carrera principal será el domingo 1 de noviembre-

Hoy 14:55

Franco Colapinto se prepara para afrontar un nuevo desafío en la Fórmula 1. El piloto argentino volverá a competir este fin de semana en el Gran Premio de México, correspondiente a la 19ª fecha del campeonato 2026, con el objetivo de dejar atrás una serie de resultados adversos y volver a sumar puntos con Alpine.

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La competencia se desarrollará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. La carrera principal está programada para las 17, hora argentina.

El argentino llega después de un complicado paso por el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en Austin, donde debió abandonar tras un incidente con Arvid Lindblad que provocó daños en su monoplaza. De esta manera, acumula cuatro abandonos en sus últimas cinco presentaciones.

Colapinto quiere dejar atrás el mal momento

En la previa de la competencia, el piloto de Alpine se refirió a lo sucedido en Estados Unidos y reconoció su frustración por no haber podido completar la carrera.

“Fue una verdadera lástima tener que abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin, después de que el auto sufriera daños por el incidente con Lindblad”, expresó en declaraciones difundidas por su escudería.

Sin embargo, destacó que había logrado avanzar posiciones antes del incidente y remarcó la importancia de enfocarse rápidamente en el próximo compromiso.

“Ahora estamos completamente enfocados en México y en tener un fin de semana más tranquilo y positivo”, aseguró el argentino.

Además, Colapinto reconoció que necesita revertir los últimos resultados: “Hay que trabajar para México. Por suerte viene ahora bastante rápido y vamos a intentar revertir esta situación. Resetear rápido, se viene ya México y por suerte, porque fue una semana dura”.

Colapinto no participará de la primera práctica libre

Una de las particularidades del fin de semana será que Franco Colapinto no estará al volante de su Alpine durante la primera sesión de entrenamientos libres del viernes.

Su lugar será ocupado por el italiano Gabriele Minì, integrante de la Academia Alpine, quien participará como parte del programa obligatorio de prácticas destinado a pilotos debutantes.

De esta manera, el argentino comenzará su actividad en pista durante la segunda práctica libre, prevista para el viernes desde las 19, hora argentina.

El desafío del circuito de México

El Autódromo Hermanos Rodríguez presenta características particulares que obligan a los equipos a realizar ajustes en sus monoplazas. El trazado tiene una extensión de 4,304 kilómetros y está ubicado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

La elevada altitud representa un desafío técnico, especialmente por la menor densidad del aire, que influye en el rendimiento aerodinámico y en la refrigeración de los vehículos.

Colapinto destacó el ambiente que se vive durante el Gran Premio y aseguró que será fundamental encontrar una buena configuración del auto para afrontar las condiciones del circuito.

“La gran altitud también sumará un desafío diferente, por lo que tendremos que encontrar una buena puesta a punto del auto para afrontar esas condiciones tan particulares y colocarnos en la posición más competitiva posible”, señaló.

Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de México 2026

La actividad se desarrollará durante tres jornadas. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 30 de octubre:

Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.

Práctica libre 2: 19 a 20.

Sábado 31 de octubre:

Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.

Clasificación: 18 a 19.

Domingo 1 de noviembre:

Carrera: 17.

Dónde ver a Franco Colapinto en el GP de México

El Gran Premio de México de Fórmula 1 podrá seguirse en vivo en Argentina a través de Fox Sports y Disney+ Premium.

La carrera del domingo se disputará a 71 vueltas sobre el circuito Hermanos Rodríguez, donde Colapinto buscará completar una actuación sólida y recuperar protagonismo en la máxima categoría del automovilismo mundial.