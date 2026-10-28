Se confirmó la programación de los partidos de vuelta del Torneo Regional para los equipos santiagueños

Los representantes de Santiago del Estero ya conocen los días, horarios y árbitros de las revanchas de la tercera ronda eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27. Los encuentros se disputarán entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre.

Hoy 15:34

El Consejo Federal confirmó la programación de los partidos de vuelta de la tercera ronda eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur 2026/27, correspondiente a la Región Centro, con la participación de los equipos de Santiago del Estero que continúan en competencia.

Los encuentros se disputarán entre el viernes 30 de octubre y el domingo 1 de noviembre, jornadas en las que quedarán definidas las clasificaciones a la próxima instancia del certamen.

La actividad comenzará el viernes por la noche con el enfrentamiento entre Central Argentino de La Banda y Social Pinto de Añatuya, mientras que el sábado habrá tres compromisos con presencia santiagueña. La programación se completará el domingo con el duelo entre Atlético Matadero y Unión Santiago.

Viernes 30 de octubre

22.00 | Central Argentino (La Banda) vs. Social Pinto (Añatuya)

Árbitro: Maximiliano Paul Lescano (El Bobadal).

Asistentes: Josué David Argañaraz y Héctor Alvano Risso Patrón (Nueva Esperanza).

Cuarto árbitro: Mario Esteban Navarro (Loretana).

Sábado 31 de octubre

16.00 | 25 de Mayo (Termas de Río Hondo) vs. Villa Cubas (Catamarca)

Árbitro: Néstor Fabián Cáceres (Santiago del Estero).

Asistentes: Emilio Celiz y Jesús Leonardo Sayago.

Cuarto árbitro: Exequiel Alfredo Celiz.

16.30 | Unión (Lugones) vs. Juventud Unida

Árbitro: Brian Manuel Morales (Santiago del Estero).

Asistentes: Nicolás Emanuel Figueroa y Ángel David Ingratti.

Cuarto árbitro: Daniel Esteban Juárez.

16.30 | Américo Tesorieri (La Rioja) vs. Sportivo Loreto

Árbitro: Héctor Mauricio Díaz (La Rioja).

Asistentes: Gerardo Matías Oviedo y Ramón Nicolás Enrique.

Cuarto árbitro: David Nicolás Cabrera.

Domingo 1 de noviembre

16.30 | Los Verdes vs. Unión Santiago

Árbitro: Gabriel A. Ordóñez (Termas de Río Hondo).

Asistentes: Antonio Martín Paz y Enzo Leonel Suárez.

Cuarto árbitro: Matías Ezequiel Parrado.

De esta manera, los representantes santiagueños afrontarán encuentros decisivos en la tercera ronda eliminatoria del Torneo Regional Federal Amateur, con el objetivo de superar sus respectivas series y continuar en carrera por el ascenso al Torneo Federal A.

Las revanchas prometen un fin de semana de definiciones en la Región Centro, donde cada equipo buscará hacer valer lo conseguido en los partidos de ida y asegurar su lugar en la siguiente fase.