Termas: “Ratita” intentó robar en una panadería, agredió a una empleada y fracturó al dueño

El delincuente sorprendió y empujó a una empleada. El dueño encontró al sospechoso dentro del local e intentó retirarlo, produciéndose un forcejeo tras lo que se fracturó la muñeca.

Hoy 14:22

Un violento episodio se registró durante la mañana de este miércoles en una panadería ubicada en calle Chacabuco al 520, en el barrio Toro Yacu.

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Según lo informado, el propietario Ernesto Domingo Farachi de 56 años, se encontraba realizando un reparto cuando recibió un llamado urgente de su empleada, Marta Aída Rojas, de 64, quien le advirtió que un hombre conocido como “Ratita” había ingresado al comercio, se mostraba agresivo e intentaba sustraer elementos.

La mujer habría intentado defender el negocio, pero fue empujada y cayó al suelo.

Al regresar, Farachi encontró al sospechoso dentro del local e intentó retirarlo, produciéndose un forcejeo. Como consecuencia del episodio, el comerciante sufrió una fractura en la muñeca izquierda por lo deberá ser sometido a una intervención quirúrgica.

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La rápida respuesta de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) fue determinante para dar con el sospechoso. Mientras efectuaban recorridos preventivos, los efectivos tomaron conocimiento de lo ocurrido y desplegaron un operativo en la zona.

Con los datos aportados, lograron ubicar al hombre en la intersección de Chacabuco y Coronel Bogado. Al advertir la presencia policial, este emprendió una veloz fuga a pie, pero fue interceptado a pocos metros. Fue identificado como Agustín Maximiliano Juárez, de 26 años, alias “Ratita”. Posteriormente intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 50. Tras consultar con el fiscal de turno, Dr. Gustavo Montenegro, se dispuso la aprehensión del sospechoso, la recepción de la denuncia penal y el relevamiento de cámaras de seguridad.

El hecho genera preocupación por la violencia desplegada contra el comerciante y la empleada, en un espacio de trabajo cotidiano.

Frente a los antecedentes que se le atribuyen al aprehendido, la comunidad espera que la Justicia evalúe su situación, la gravedad de las lesiones ocasionadas y los antecedentes que se encuentren debidamente acreditados, adoptando medidas acordes a la situación para evitar que nuevos hechos de violencia vuelvan a poner en riesgo a los vecinos y trabajadores.