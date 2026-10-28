Encontraron sin vida a Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes

La maestra rural era buscada desde el 7 de octubre en la localidad de Esquina. Por el caso hay cinco personas detenidas, entre ellas sospechosos imputados por femicidio.

Hoy 14:08

El cuerpo sin vida de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida desde principios de octubre, fue encontrado este miércoles en la localidad de Esquina, Corrientes, donde se concentraban los rastrillajes para dar con su paradero.

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Según informaron fuentes judiciales, el hallazgo se produjo en una zona rural que era objeto de búsqueda. Tras conocerse la noticia, el ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, se dirigía al lugar.

Godoy, de 52 años, se desempeñaba como docente suplente en la Escuela Rural N.º 626, ubicada dentro de la estancia El Curupí. Había sido vista por última vez el 7 de octubre, y su desaparición motivó un amplio operativo de búsqueda en la zona.

Cinco detenidos por el caso

En el marco de la investigación, la Justicia avanzó con la detención de cinco personas del entorno del establecimiento rural. Entre ellas se encuentran Ireneo Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, quienes están imputados por femicidio, según la información difundida sobre la causa.

A los dos primeros se les dictó prisión preventiva sin plazo. Además, Rosa Leguizamón está imputada por homicidio simple, mientras que Ezequiel Bordón fue señalado por falso testimonio.

En los días previos al hallazgo, la Policía había encontrado prendas quemadas en una tapera donde vivía el capataz Ireneo Zarza. Los elementos fueron sometidos a pericias para obtener información relevante para el esclarecimiento del caso.

La denuncia que había realizado sobre la escuela rural

Antes de desaparecer, Godoy había dejado por escrito las condiciones en las que encontró el establecimiento educativo donde trabajaba. En un documento fechado el 15 de agosto, denunció que la escuela estaba “totalmente abandonada”, sucia y con insectos.

También advirtió sobre la falta de agua potable y las malas condiciones de los sanitarios. Según su relato, necesitó dos días de trabajo para acondicionar el lugar con ayuda de una madre de alumnos.

La investigación continúa para determinar las circunstancias de la muerte de la docente y establecer las responsabilidades de las personas involucradas.