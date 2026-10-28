La Justicia prorrogó la detención de Barrón Palazzi y Kairallah, acusados de estafas con cheques sin fondos

La Justicia prorrogó la detención de Cristian Barrón Palazzi y José Agustín Kairallah, investigados por estafa reiterada y libramiento de cheques sin fondos. La causa se inició tras una denuncia de la firma Mercon SRL.

Hoy 23:11

La Justicia de Santiago del Estero resolvió prorrogar la detención de Cristian Barrón Palazzi y José Agustín Kairallah, dos jóvenes imputados por los presuntos delitos de estafa reiterada y libramiento de cheques sin fondos, en el marco de una investigación iniciada tras una denuncia presentada por una empresa.

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La medida fue solicitada por la fiscal Celia Mussi, junto a la instructora Sandra Águila, durante una audiencia en la que las defensas de los acusados pidieron su excarcelación. Sin embargo, el juez Rodolfo Améstegui rechazó el planteo por considerarlo prematuro y autorizó la continuidad de las detenciones para avanzar con las medidas investigativas pendientes.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la investigación comenzó en agosto de este año, a partir de una denuncia presentada por los representantes legales de la firma Mercon SRL.

A partir de tareas investigativas realizadas en coordinación con el Departamento de Ciberseguridad, la Fiscalía logró reconstruir la presunta modalidad delictiva utilizada por los involucrados.

De acuerdo con la investigación, uno de los imputados estaba al frente de comercios gastronómicos, mientras que el otro se desempeñaba como ejecutivo bancario.

Detenciones y secuestro de dispositivos electrónicos

En el marco de la causa, ambos jóvenes fueron detenidos el pasado 15 de octubre. Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron documentación y distintos dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras, tablets y teléfonos celulares.

Los elementos incautados serán sometidos a peritajes para obtener información que permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados. Además, se libraron oficios a distintos organismos de recaudación fiscal.

Durante la audiencia, los abogados defensores solicitaron que los acusados recuperaran la libertad. No obstante, el magistrado rechazó el pedido de excarcelación e hizo lugar al planteo de la Fiscalía, que argumentó la necesidad de completar las diligencias pendientes.

De esta manera, Barrón Palazzi y Kairallah continuarán detenidos mientras avanza la investigación judicial por las presuntas maniobras de estafa y libramiento de cheques sin fondos.