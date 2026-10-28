Inauguraron un nuevo consultorio de salud integral para adolescentes y jóvenes en Los Juríes

El espacio funciona en el Hospital Distrital “Juan Carlos Salinas” y brindará atención, orientación y acompañamiento en salud mental, salud sexual y otras necesidades de adolescentes y jóvenes.

Hoy 22:57

Durante la jornada de este miércoles quedó oficialmente inaugurado un nuevo Consultorio de Salud Integral Adolescente y Juvenil en el Hospital Distrital “Juan Carlos Salinas” de Los Juríes, con el objetivo de brindar un espacio de atención, escucha, orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes de la comunidad.

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Se trata del consultorio número 20 destinado a adolescencias y juventudes dentro del sistema de salud de Santiago del Estero, en el marco de las políticas públicas provinciales orientadas al cuidado integral de esta población.

La inauguración contó con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas la directora general del Interior, Dra. Graciela Alzogaray; el director del Programa Materno Infanto Juvenil, Dr. Pedro Carrizo; y la referente provincial del Área de Adolescencias y Juventudes, Lic. Antonella Farías.

También participó el intendente de Los Juríes, Javier Carbajal, acompañado por concejales, autoridades educativas y representantes de distintas instituciones de la comunidad.

Por parte del hospital, estuvieron presentes su director, Dr. Tulio Pisetta, junto al personal de la institución. Además, tuvo una participación especial la Lic. Silvana Rodríguez, responsable del nuevo consultorio, quien estuvo acompañada por cinco adolescentes que forman parte de la iniciativa y participaron activamente de la jornada.

Un espacio de atención y acompañamiento para los jóvenes

El nuevo consultorio busca ofrecer una atención amigable, confidencial y basada en la escucha activa, permitiendo abordar distintas demandas relacionadas con la salud sexual, la salud mental, los derechos y la participación juvenil.

Asimismo, facilitará el acceso de adolescentes y jóvenes a la red de salud provincial, promoviendo un acompañamiento integral y cercano a sus necesidades.

Con esta inauguración, Los Juríes suma un nuevo espacio de atención sanitaria destinado a las nuevas generaciones, donde los jóvenes podrán recibir información, orientación y acompañamiento en un entorno pensado especialmente para ellos.