Diego Santilli irá al Senado el 25 de noviembre para presentar su primer informe de gestión

El jefe de Gabinete acordó la fecha con Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta. La decisión se conoció luego de que la oposición impulsara una iniciativa para citarlo antes de fin de mes.

Hoy 21:53

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, concurrirá al Senado de la Nación el próximo 25 de noviembre para presentar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo. La fecha fue acordada con la titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, luego de que la oposición impulsara un proyecto para convocarlo al recinto.

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La confirmación se conoció este miércoles, un día antes de que el Senado trate una iniciativa que buscaba fijar la presentación del funcionario para el 18 de noviembre. El proyecto había sido promovido ante la falta de una fecha definida para que Santilli expusiera sobre la marcha del Gobierno nacional.

Tras conocerse la intención de avanzar con la convocatoria, el jefe de Gabinete se comunicó con Bullrich y acordaron que su presentación se realice el 25 de noviembre. De esta manera, el oficialismo y los bloques opositores evitaron, por el momento, una votación para establecer una fecha anterior.

La obligación constitucional de informar al Congreso

Desde que asumió la Jefatura de Gabinete, el 30 de junio de 2026, Santilli no se había presentado ante ninguna de las dos cámaras del Congreso para brindar su informe de gestión.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes a la Cámara de Diputados y al Senado, de manera alternada, para informar sobre la marcha de la administración nacional y responder las consultas de los legisladores.

La falta de una presentación ante la Cámara alta había generado cuestionamientos de distintos sectores de la oposición. El bloque Justicialista, encabezado por José Mayans, había impulsado un proyecto para citar al funcionario y reclamar el cumplimiento de esa obligación constitucional.

Cómo será la presentación de Santilli

Con la fecha acordada, la Jefatura de Gabinete deberá formalizar el pedido ante el Congreso. Luego se abrirá el período para que los senadores envíen sus preguntas por escrito, que serán remitidas al funcionario para preparar las respuestas correspondientes.

Durante la sesión del 25 de noviembre, Santilli expondrá sobre distintos aspectos de la gestión del Gobierno nacional y posteriormente responderá las consultas de los representantes de las provincias.

El último jefe de Gabinete que presentó su informe ante el Senado fue Guillermo Francos, quien concurrió a la Cámara alta en junio de 2025. La exposición de Santilli marcará así su primera presentación ante ese cuerpo legislativo desde su llegada al cargo.