Norma Fuentes destacó su gestión y agradeció la confianza de los vecinos al despedirse de la Intendencia

En sus últimas horas al frente de la Municipalidad de la Capital, la intendente repasó los principales desafíos de su mandato en una entrevista con Radio Panorama, en el programa El Dueño de la Tarde.

Hoy 21:09

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, transita sus últimas horas al frente del Ejecutivo municipal y, en una entrevista con Radio Panorama, durante el programa El Dueño de la Tarde, realizó un balance de su gestión, recordó los desafíos que debió afrontar y expresó su agradecimiento a los vecinos por la confianza y la empatía recibidas durante su mandato.

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“Siento que, como una es militante política desde muy joven, esto fue un desafío, pero estoy contenta con el rol que cumplí”, manifestó Fuentes al repasar su paso por la Municipalidad. En ese sentido, señaló que la elección de quién ocupará un cargo de responsabilidad siempre representa un desafío y destacó especialmente el hecho de haberse convertido en la primera mujer intendente de la ciudad, una experiencia que calificó como gratificante.

Al evaluar el contexto en el que le tocó gobernar, la jefa comunal reconoció que fueron años complejos, atravesados por cambios en el escenario nacional que repercutieron en las posibilidades de ejecución de obras públicas. Entre las dificultades, mencionó la eliminación del Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Soja, cuyos recursos constituían una herramienta para financiar trabajos de infraestructura.

En ese repaso, Fuentes también hizo una reflexión sobre su desempeño al frente del municipio y reconoció que, como en cualquier gestión, pueden existir equivocaciones. “Uno puede cometer errores, pero siempre puse lo mejor de mí”, expresó, al referirse al compromiso con el que asumió sus responsabilidades.

Pese a las limitaciones presupuestarias, sostuvo que durante su administración se avanzó en distintas políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos. En ese marco, remarcó la importancia de sostener una planificación que permita atender las necesidades cotidianas de los barrios y continuar con las inversiones municipales.

Entre los ejes centrales de su gestión, mencionó los servicios de recolección de residuos y alumbrado público, además de las obras de pavimentación, la recuperación de plazas y las intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura urbana. También hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las políticas ambientales a través de la formación, la capacitación y la concientización ciudadana.

En relación con los trabajos ejecutados en distintos sectores de la ciudad, destacó las obras de agua, iluminación y pavimento realizadas en numerosos barrios. Como ejemplo, mencionó al barrio Belén, donde se lleva adelante un plan de pavimentación que busca mejorar la circulación y las condiciones de vida de sus habitantes.

La intendente consideró que el cuidado de los espacios públicos también está vinculado con el compromiso de la comunidad. Según expresó, los vecinos reconocen las inversiones realizadas y progresivamente incorporan el valor de preservar las obras y los espacios que se construyen para el uso colectivo.

“Es una propuesta permanente el ir avanzando”, sostuvo al referirse a la continuidad de los trabajos y a la necesidad de mantener una política de mejoras en toda la ciudad.

Fuentes también hizo referencia a las decisiones económicas adoptadas desde el municipio, con el objetivo de administrar los recursos disponibles y sostener acciones que contribuyan al bienestar de la población, en un contexto nacional que planteó dificultades para los gobiernos locales.

En el tramo final de la entrevista, y a pocas horas de dejar el cargo, la jefa comunal eligió destacar el acompañamiento recibido durante su gestión. Agradeció la confianza de los vecinos y las muestras de empatía, y valoró la posibilidad de haber estado al frente de la Municipalidad de la Capital.

De esta manera, Fuentes cerró su balance con un reconocimiento a la comunidad y con la mirada puesta en el trabajo realizado, las obras concretadas y los desafíos que permanecen abiertos para el desarrollo de la ciudad.