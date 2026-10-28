“Pensé que me moría”: el dramático relato de un argentino que sobrevivió al choque de trenes en España

Brian viajaba en una de las formaciones que colisionaron en Toledo y contó cómo vivió los primeros momentos de la tragedia. Sufrió golpes en la cabeza y las piernas, y aseguró que los propios pasajeros comenzaron a rescatar a las víctimas antes de la llegada de la ayuda.

Hoy 21:12

“Estoy en shock, porque los primeros 10 segundos pensé que me moría”. Con esas palabras, Brian, un argentino que viajaba en uno de los trenes que chocaron este miércoles en España, describió los dramáticos momentos que vivió durante el accidente ferroviario ocurrido cerca de la estación de Urda, en Toledo.

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El hombre relató que se encontraba algo dormido cuando se produjo el impacto. Según contó, aproximadamente media hora antes del choque, el tren se había detenido entre Ciudad Real y Toledo y, mediante los altavoces, les habían informado a los pasajeros que las formaciones estaban frenadas debido a un problema.

“Estaban todos los trenes frenados. El problema fue que, cuando dieron el ok para salir, uno no salió y fallaron los radares”, explicó al reconstruir lo sucedido.

El impacto lo lanzó hacia adelante y provocó que el asiento ubicado delante suyo se desprendiera y lo golpeara. También sufrió lesiones en las piernas mientras era desplazado por la fuerza del choque.

“Me fui para adelante, se desprendió el asiento que estaba delante mío, me pegó en la cabeza y me golpeé las piernas”, recordó. Luego, describió el temor que sintió durante los primeros instantes: “Me iba golpeando con todo lo que estaba en el camino y salí desprendido”.

Gritos, heridos y desesperación dentro de los vagones

Tras la colisión, el interior de la formación se convirtió en una escena de caos. Brian contó que los pasajeros comenzaron a gritar y llorar, mientras muchos permanecían heridos y sin poder salir de los vagones.

“La gente empezó a gritar, a llorar, estaban todos sangrando y golpeando las paredes porque no podíamos salir y teníamos miedo de que nos choque otro tren”, relató.

Según su testimonio, finalmente alguien logró abrir una salida y los pasajeros comenzaron a abandonar la formación. Una vez afuera, el argentino pudo observar el otro tren descarrilado y dimensionar la magnitud del accidente.

El hombre también aseguró que escuchó relatos estremecedores de otros viajeros sobre las consecuencias del impacto en distintos vagones. La situación, según describió, fue especialmente difícil para quienes quedaron atrapados entre los hierros y los restos de las formaciones.

A pesar de los golpes que sufrió, Brian agradeció haber sobrevivido a la tragedia. “Estar vivo para contarlo, después de lo que vivimos, estoy agradecido”, expresó.

La ayuda de los pasajeros y los primeros momentos del rescate

Otro de los aspectos que destacó el argentino fue la demora que, según su percepción, hubo hasta la llegada de la asistencia. Afirmó que, durante los primeros momentos posteriores al choque, fueron los propios civiles quienes comenzaron a ayudar a las víctimas.

“Había gritos de auxilio debajo de los escombros y la ayuda tardó muchísimo. Eran los civiles los que ayudaban en un primer momento”, sostuvo.

El accidente ocurrió alrededor de las 8.54, cerca de la estación de Urda, en la provincia de Toledo, a unos 150 kilómetros al sur de Madrid. En el siniestro estuvieron involucrados un tren de alta velocidad de la compañía privada Iryo y una formación AVE de Renfe que se dirigía a Sevilla.

La fuerza de la colisión provocó el descarrilamiento de varios vagones, algunos de los cuales cayeron por un terraplén. Los equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo para asistir a los pasajeros, rescatar a quienes habían quedado atrapados y trasladar a los heridos.

Mientras las autoridades investigan las causas del siniestro, el testimonio de Brian expone el miedo, la confusión y la desesperación que atravesaron los pasajeros durante los primeros minutos de una tragedia que conmocionó a España.