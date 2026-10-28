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Mascotas

Buscan a Apolo, un perro que se perdió en el barrio Colón y casi no puede ver

El animal se extravió hace dos días y su familia pide ayuda para encontrarlo. Ofrecen una gratificación a quien aporte información que permita que regrese a su hogar.

Hoy 21:35

Una familia busca desesperadamente a Apolo, un perro adulto mayor que se perdió hace dos días en el barrio Colón, en Santiago del Estero. A través de un aviso difundido en redes sociales, sus dueños solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

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Según detallaron en la publicación, Apolo es un perro de pelaje negro, de tamaño grande y casi no puede ver debido a su avanzada edad. Por este motivo, crece la preocupación de su familia, que espera poder encontrarlo y llevarlo de regreso a casa.

Además, ofrecieron una gratificación para quien aporte información que ayude a localizar al animal.

Quienes lo hayan visto o tengan algún dato sobre su paradero pueden comunicarse al 385 677 6568.

La familia insiste en el pedido de colaboración y espera que la difusión del aviso permita que Apolo vuelva pronto a su hogar.

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