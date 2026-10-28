Gimnastas santiagueñas se destacaron en el Torneo Regional de Gimnasia Artística en Tucumán

Las representantes de Santiago del Estero obtuvieron importantes resultados y podios en distintas categorías y aparatos. El Gimnasio Giros tuvo una destacada participación con varias de sus gimnastas.

Hoy 21:20

La Federación Santiagueña de Gimnasia Artística tuvo una destacada participación en el Torneo Regional de Gimnasia Artística, realizado este sábado y domingo en la provincia de Tucumán, donde las representantes santiagueñas demostraron su talento y dedicación y consiguieron importantes resultados en diferentes categorías y aparatos.

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Las gimnastas tuvieron una gran actuación a lo largo de la competencia, como resultado del trabajo, la constancia y los meses de preparación junto a sus entrenadores. Los resultados obtenidos reflejan además el crecimiento de una disciplina que continúa consolidándose en Santiago del Estero.

Gimnasia Artística

En este marco, se destacó el trabajo de la Federación Santiagueña de Gimnasia Artística, presidida por Rodolfo Daniel Cáceres, que acompaña e impulsa el desarrollo de la actividad y promueve la participación de las deportistas santiagueñas en competencias regionales.

Destacada actuación del Gimnasio Giros

El Gimnasio Giros también tuvo una importante participación en el torneo, con la representación de la entrenadora María Victoria Cáceres y sus gimnastas.

Entre los resultados obtenidos se destacó la actuación de Sofía Martina Suárez Lozano, quien se consagró campeona y obtuvo el primer puesto en la clasificación All Around. Además, consiguió el primer puesto en el aparato salto y el segundo puesto por equipos.

Gimnasia Artística

También tuvo una destacada actuación Stemberg Allegra, quien alcanzó el 5.º puesto en All Around y el 3.º puesto en salto.

En la categoría Mini Nivel 1, 1B, Frola Vanni Victoria obtuvo el 6.º puesto en All Around y el 3.º puesto en salto.

Por su parte, Ibáñez Eva, en la categoría Pre Infantil Nivel 1, 1B, consiguió el 7.º puesto en All Around.

Estos resultados representan un reconocimiento al trabajo realizado por las gimnastas, sus entrenadores y sus familias, y reflejan el compromiso con el desarrollo de la disciplina.

Una experiencia que fortalece el crecimiento deportivo

Más allá de los podios obtenidos, la participación en el torneo regional significó una valiosa experiencia para las deportistas santiagueñas, quienes tuvieron la posibilidad de competir, compartir con gimnastas de otras provincias y continuar adquiriendo experiencia.

La competencia también permitió poner en práctica el trabajo realizado durante los entrenamientos y afrontar nuevos desafíos dentro de cada categoría.