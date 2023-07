Reprogramaron el partido de Central Córdoba ante Rosario Central

El encuentro se iba a disputar el lunes por la noche, pero fue retrasado un día.

El partido que debe protagonizar Central Córdoba ante Rosario Central fue reprogramado. Debía jugarse el lunes por la tarde, pero la Liga Profesional confirmó que se disputará al martes 11 de julio a partir de las 18 en el estadio Gigante de Arroyito.

Esto le dará la chance al plantel dirigido por Leonardo Madelón de tener un día más de descenso teniendo en cuenta que jugará el viernes 7 de local ante Newell’s, el otro equipo de Rosario.

En consecuencia, la 24ª fecha quedará programada de la siguiente manera:

Sábado 8 de julio

18.00 Estudiantes vs. Racing

20.30 San Lorenzo vs. River

Domingo 9 de julio

15.30 Instituto vs. Tigre

15.30 Platense vs. Sarmiento

18.00 Vélez vs. Godoy Cruz

20.30 Banfield vs. Arsenal

20.30 Defensa y Justicia vs. Lanús

Lunes 10 de julio

14.00 Barracas vs. Argentinos

16.30 Colón vs. Belgrano

19.30 Talleres vs. Unión

21.30 Boca vs. Huracán

Martes 11 de julio

18.00 Rosario Central vs. Central Córdoba

19.00 Independiente vs. Newell’s

21.30 Atlético Tucumán vs. Gimnasia