La psicóloga Emily Azar analiza el caso de Joaquín, el adolescente asesinado por su mejor amigo

En una entrevista para Noticiero 7, la licenciada Azar analizó el caso de Joaquín, el adolescente que fue asesinado por su mejor amigo en la ciudad cordobesa de Laboulaye.

La psicóloga Emily Azar nos ofrece su análisis sobre el comportamiento de los adolescentes en la actualidad, los casos de bullying y nos brinda recomendaciones sobre cómo abordar estas situaciones con los jóvenes.

"Nos preguntamos cómo puede suceder algo así, por qué ocurre, qué pasa por la mente de un adolescente para que llegue a ese extremo", comenta la psicóloga. "Es importante tener en cuenta que estamos hablando en general sobre la adolescencia, ya que en este caso en particular no se ha esclarecido completamente. No sabemos si la motivación fue de una sola persona o si hubo más personas involucradas. A pesar de esto, las estadísticas pronostican que existen mayores posibilidades de que un adolescente cometa un crimen".

La psicóloga explica que es fundamental distinguir entre la niñez, la preadolescencia, la adolescencia media y la adolescencia tardía: "En el caso de estos jóvenes, se encuentran en una etapa de desarrollo en la que experimentan un mayor impulso emocional y, sobre todo, neurológico en el procesamiento de la información. Esto no justifica, pero sí explica algunas conductas impulsivas".

"Cuando nos preguntamos por los casos de delitos cometidos por adolescentes, encontramos razones tan simples para los adultos como los celos, el enojo, la competitividad o cuestiones de enamoramiento, entre otros. Para los adultos, estas razones no tienen tanta relevancia, pero para los adolescentes son muy importantes", señala Azar.

En este caso en particular, aparece lo que la psicóloga denomina "el mecanismo de negación y formación reactiva", que implica que el adolescente da pistas erróneas sobre el suceso hasta que finalmente lo acepta: "Es una mente que está en conflicto. No es la primera vez que se habla de reacciones inesperadas, es decir, cometer este tipo de actos es algo muy privado, íntimo y surge de la necesidad de entender la mente del perpetrador".

"Es un dolor inmenso para la familia y nos saca de los esquemas establecidos, ya que no debería ser un adolescente o un niño. Sin embargo, desafortunadamente, cada vez más vemos este tipo de situaciones en los barrios y las escuelas, y también está relacionado con la sociedad en general", agrega Azar.

La psicóloga destaca la importancia de centrarse en el proceso al hablar con los adolescentes. "Es fundamental entablar conversaciones que permitan elaborar y reflexionar sobre las situaciones. Los padres deben dialogar con sus hijos adolescentes utilizando preguntas como "¿para qué?", "¿cómo lo resuelves?" o "¿qué te parece?". Si se les pregunta "¿qué te preocupa?", es más probable que respondan de manera más abierta que si se les pregunta "¿cómo estás?"".

"El punto clave es hablar con el adolescente sobre las cosas que le preocupan y explorar los valores que el adolescente tiene. Con el tiempo, irá adoptando otros valores y culturas, y buscará relacionarse con sus pares. Debemos tener en cuenta qué entiende el adolescente sobre la vida, sobre el castigo y sobre lo que está prohibido", concluye la psicóloga Emily Azar.