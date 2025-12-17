Con presión sindical en la calle, Bullrich ratificó el plan de votar la reforma laboral este viernes

La LLA adelantó ajustes al proyecto y dijo que habrá dictamen en comisión. La CGT, la CTA y ATE anunciaron movilizaciones contra la iniciativa del Gobierno.

Hoy 19:30

La jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich ratificó la idea de tener dictamen de comisión este jueves para poder tratar la Reforma Laboral en el recinto el viernes 26. “Va a haber modificaciones al proyecto y va a salir”, anticipó.

Esta tarde esperaban al triunvirato de la CGT para continuar con el debate del proyecto. “Queremos sacarle problemas a los argentinos, que puedan trabajar”, manifestó Bullrich.

“Se está trabajando y se están recepcionando ideas. Habrá modificaciones”, expresó.

Este mismo jueves está convocada una numerosa marcha de la central obrera contra la iniciativa del Gobierno. También se adhirieron la CTA y ATE, que además llamó a un Paro General.

Además, Bullrich habló del Presupuesto, que en estas horas se debate en Diputados. “Estamos trabajando en conjunto para que las modificaciones se hagan solo allá”, indicó.

Horas antes, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la reforma laboral en el Senado ante las críticas del kirchnerismo: “Esta ley claramente va a aplicar para los nuevos trabajos, y efectivamente los trabajos anteriores tienen los derechos consagrados en su legislación”.

El funcionario dijo además que se trata de un proyecto “equilibrado”, en su exposición en comisiones de la Cámara Alta, de Trabajo y Presupuesto. Previamente el legislador peronista, Mariano Recalde, planteó que la iniciativa tiene “revanchismo patronal”.

Cordero aclaró: “Esta ley claramente va a aplicar para los nuevos trabajos, y efectivamente los trabajos anteriores tienen los derechos consagrados en su legislación. Lo que sí sucede es que hay algunos institutos que están previstos para una aplicación retroactiva como los juicios pendientes”.