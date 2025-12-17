Ingresar
Milei y una curiosidad sobre su vestimenta: “Tengo 14 mamelucos de YPF, uso dos por día”

El Presidente aclaró por qué siempre se lo ve con la misma ropa.

Hoy 21:33

El presidente Javier Milei explicó que tiene “14 mamelucos” de YPF y utilizar “dos por día”, por eso últimamente se le ve con la misma vestimenta.

“A mí, YPF me regaló 14 mamelucos, dos por día. Optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo y veo a mis hijitos de cuatro patas, con los pelos, después me lo tengo que cambiar”, detalló Milei.

El mandatario nacional recibió meses atrás el regalo de parte de YPF y desde ese momento se lo ha visto en reiteradas oportunidades ataviado de esa forma.

Incluso, ha recibido visitas en la Casa Rosada vestido con el mameluco y la semana pasada viajó a Noruega con esa ropa.

“Estuve de reunión en reunión, se hizo tarde y ya no tuve tiempo de cambiarme, por eso viajé así a Oslo”, aclaró Milei en el streaming Carajo.

