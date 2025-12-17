Milei y una curiosidad sobre su vestimenta: “Tengo 14 mamelucos de YPF, uso dos por día”

El Presidente aclaró por qué siempre se lo ve con la misma ropa.

Hoy 21:33

El presidente Javier Milei explicó que tiene “14 mamelucos” de YPF y utilizar “dos por día”, por eso últimamente se le ve con la misma vestimenta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“A mí, YPF me regaló 14 mamelucos, dos por día. Optimizo mi proceso de alimentación, lo comprimo y veo a mis hijitos de cuatro patas, con los pelos, después me lo tengo que cambiar”, detalló Milei.

El mandatario nacional recibió meses atrás el regalo de parte de YPF y desde ese momento se lo ha visto en reiteradas oportunidades ataviado de esa forma.

Incluso, ha recibido visitas en la Casa Rosada vestido con el mameluco y la semana pasada viajó a Noruega con esa ropa.

“Estuve de reunión en reunión, se hizo tarde y ya no tuve tiempo de cambiarme, por eso viajé así a Oslo”, aclaró Milei en el streaming Carajo.