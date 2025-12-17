Denuncian el robo de más de un millón de pesos en una playa de estacionamiento del centro

Una joven, oriunda de Loreto, denunció este miércoles por la tarde que le sustrajeron una importante suma de dinero del interior de su vehículo, que había dejado estacionado en una playa sobre calle 9 de Julio.

Un millonario robo fue denunciado este miércoles por la tarde en pleno centro de la ciudad de Santiago del Estero, luego de que una joven advirtiera la sustracción de una importante suma de dinero del interior de su automóvil, que se encontraba estacionado en una playa ubicada sobre calle 9 de Julio.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Primera, la víctima, con domicilio en la ciudad de Loreto, relató que dejó su vehículo en el predio céntrico y que, por indicación del encargado del estacionamiento, dejó las llaves colocadas para permitir el movimiento del rodado dentro del lugar.

Al regresar minutos más tarde, la mujer notó la faltante de un sobre cerrado que había dejado en el interior del automóvil. De acuerdo a lo manifestado ante las autoridades, el sobre contenía la suma de $1.000.000 en efectivo, además de otros $158.000 que se encontraban separados, totalizando más de 1,1 millones de pesos.

Tras la denuncia, personal policial inició las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho. En ese marco, se trabaja en la recolección de testimonios y en el análisis de posibles registros de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de identificar a los responsables del robo.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades y avanzar con la investigación de este episodio ocurrido en una zona de alta circulación del centro capitalino.