Brutal ataque a un joven en Monte Quemado: "A mi hijo mandaron a matarlo"

Alfredo Pereira, papá del joven, fue entrevistado este miércoles en Noticiero 7.

Hoy 22:32

Un grave hecho de violencia ocurrió durante el fin de semana en la ciudad de Monte Quemado, departamento Copo, donde un joven de 18 años, de apellido Pereira, fue atacado salvajemente y estuvo al borde de perder la vida. La víctima ingresó en estado crítico al hospital, con heridas profundas en el cuello, y debió ser intervenida de urgencia.

Según confirmó el médico que lo operó, las lesiones comprometieron ambas yugulares y su vida fue salvada “por las condiciones en las que llegó y la rápida intervención médica”. Actualmente permanece internado en terapia intensiva, con evolución favorable pero bajo estricto control.

En diálogo con Noticiero 7, Alfredo Pereira, padre del joven, sostuvo que recién tomó conocimiento del trasfondo del ataque cuando llegó a Monte Quemado. De acuerdo a su testimonio, el hecho estaría vinculado a un conflicto relacionado con la presunta desaparición de un kilo de cocaína.

El hombre señaló como principal responsable a su propio cuñado, a quien acusó de dedicarse a la venta de drogas y de haber ordenado directamente el ataque contra su hijo, bajo la sospecha de que el joven se habría quedado con el estupefaciente.

El padre aseguró contar con audios, mensajes y pruebas en el teléfono celular de su hijo que demostrarían que la acusación es falsa, y que incluso involucrarían a otros familiares en la maniobra. En ese contexto, reveló que la persona señalada habría enviado a terceros para ejecutar el ataque, el cual casi termina en una tragedia. “A mi hijo lo mandaron a matar”, afirmó con crudeza durante la entrevista.

Por el hecho, la familia confirmó que ya hay al menos dos personas detenidas, entre ellas el presunto autor material del ataque y el principal acusado de haberlo ordenado. La causa se encuentra en plena investigación judicial y policial, mientras el caso genera una profunda conmoción en Monte Quemado.