Ricardo Arjona vuelve a la Argentina: cuándo toca y cómo comprar entradas

El cantante guatemalteco vendrá a nuestro país en el marco del cierre de su gira "Blanco y Negro".

Ricardo Arjona visitará una vez más Argentina y este miércoles a las 10 comienza la preventa de entradas para el show que será el 15 de septiembre en el estadio Vélez Sarsfield, en el marco del cierre de su gira "Blanco y Negro". La preventa es exclusiva para clientes de Santander American Express por 48 horas o hasta agotar el stock, y se pueden adquirir en hasta 6 cuotas sin interés desde el sitio web de TuEntrada. El cantante guatemalteco anunció la semana pasada que cerraría la gira más importante de su carrera en Argentina y en Chile. En el país vecino confirmó dos conciertos, los días 29 y 30 de septiembre, en la ciudad de Santiago. Tras dos años de gira, con 160 conciertos y constantes sold outs, visitando 110 ciudades entre Latinoamérica, Europa y Estados Unidos donde recientemente realizó dos sold out en el místico Madison Square Garden, además de batir un récord histórico en las cinco fechas del Movistar Arena de Miami convirtiéndose así en el primer cantautor que ha logrado agotar 5 shows en dicho estadio. Ahora suma dos espectáculos inolvidables que presentarán el repaso de su trayectoria musical de más de 30 años. Uno de ellos será el próximo 15 de septiembre en el Estadio Velez Sarsfield. "Yo no sé si cabe en un gracias”, dijo Arjona en un posteo el viernes pasado. “La mejor gira de mi vida, la más complicada y la más feliz. Porque sólo las cosas que duelen te dan los más grandes gustos. Tenía que terminar. Santiago y Buenos Aires, para decir adiós”, concluyó el cantautor de 59 años. Si bien "Blanco y Negro" fue la promoción en vivo de su álbum doble, que lleva el mismo título, no dejó a un lado sus grandes éxitos, como "El problema", "Historia de un taxi", "Minutos", "Cómo duele", "Acompáñame a estar solo", "Dime que no" y "Mujeres".