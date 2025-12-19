Conciencia y Acción Ciudadana entregó los Premios Changuito: el de Oro fue para el padre Cristian Viscardi

Como cada año, la fundación entregó sus premios distinguiendo a las personalidades de la sociedad santiagueña en diferentes áreas. “Uniendo Pueblos”, producción de Canal 7, recibió el reconocimiento a la labor periodística televisiva.

Hoy 02:24

La Fundación Conciencia y Acción Ciudadana realizó la 12ª edición de los Premios Changuito, una ceremonia que distingue cada año a personalidades destacadas de la sociedad de Santiago del Estero por su compromiso y aporte en diferentes ámbitos. El acto se desarrolló en una emotiva velada en las instalaciones del Centro Cultural del Bicentenario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El máximo galardón de la noche, el “Premio Changuito de Oro”, fue otorgado al sacerdote Cristian Viscardi, miembro de la Congregación de los Hermanos Misericordistas de Santiago del Estero, en reconocimiento a su destacada labor comunitaria y social, especialmente vinculada al acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

En diálogo con Diario Panorama, el religioso expresó su emoción por el reconocimiento, que hizo extensivo a la comunidad de San Vicente, donde se desarrolla desde hace años un intenso trabajo misericordista enfocado en problemáticas sociales como la educación y el flagelo de las adicciones.

“Vivimos en un contexto social muy difícil, pero es fundamental no desanimarnos. El Papa Francisco siempre decía que nadie se salva solo, y nosotros creemos profundamente en esa idea: mientras más unidos estemos, más podremos enfrentar estas situaciones”, reflexionó Viscardi.

Reconocimiento a “Uniendo Pueblos” por su labor periodística televisiva

Durante la gala también se destacó el trabajo periodístico y audiovisual. El programa “Uniendo Pueblos”, producción especial de Canal 7 realizada en el marco de sus 60 años, recibió el Premio a la Labor Periodística Televisiva en manos de los integrantes del equipo que llevó adelante el proyecto: Neri Casazola, Benjamín Ferreyra, Lautaro Coria y Matías Leshman.

El reconocimiento valoró el compromiso del ciclo con la identidad cultural santiagueña, la puesta en valor de pueblos del interior y la recuperación de historias, tradiciones y memorias locales. A través de un recorrido sostenido por distintos puntos de la provincia, el programa logró acercar al público relatos profundos que muchas veces permanecen invisibilizados.

Maher Carrizo, joven promesa del fútbol nacional

Otro de los momentos destacados de la noche fue la distinción al futbolista Maher Carrizo, actual jugador de Vélez Sarsfield y una de las grandes promesas del fútbol argentino. Visiblemente emocionado, el delantero agradeció el acompañamiento de su familia, con una mención especial a su madre, clave en su camino deportivo.

“Estoy muy contento por este reconocimiento. He luchado mucho para llegar hasta acá y me siento muy orgulloso”, expresó Carrizo, quien además se mostró optimista de cara al futuro: “Para 2026 hay que creer en Dios, seguir luchando y creciendo”.

Una noche de reconocimientos

A lo largo de la ceremonia, la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana entregó premios y menciones a referentes del deporte, la medicina, las diferentes artes, la cultura, trayectorias profesionales, dirigentes deportivos y periodistas, destacando su recorrido y su aporte al desarrollo y fortalecimiento de la comunidad santiagueña.

La nueva edición de los Premios Changuito volvió a consolidarse como un espacio de reconocimiento al compromiso social, cultural y humano en la provincia.