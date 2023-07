El documental del papa “Amén, Francisco responde”, con tonada santiagueña

Milagros Acosta es la joven santiagueña que participó en el documental de la productora internacional Star+ y dialogó con Noticiero 7 para contar su experiencia.

Tiempo atrás se estrenó el documental “Amén, Francisco responde”, dirigido por Jordi Évole y Marius Sánchez. El mismo se centra en un encuentro del actual líder de la Iglesia católica con diez jóvenes de diferentes edades y procedencias, con vidas y experiencias muy diversas.

Milagros Acosta es la joven oriunda de Los Juríes y la única argentina que participa en el documental. Recibió a un equipo de Noticiero 7 en su casa del barrio 8 de Abril en la que contó esta innvalorable experiencia.

Contó que pertenece a la organización “Católica por el derecho a decidir”, desde donde se iniciaron las gestiones para participar en un riguroso proceso de preselección de jóvenes de diferentes partes del mundo durante varios meses.

“Para mí ha sido muy emocionante, pero al mimso tiempo no caía de la dimensión de lo que esto significa, sobre todo por la postura que tenía que llevar, basada en e feminismo y en el catolicismo. No era un mensaje sólo mío, si no de toda la marea verde. No he caído en cuenta hasta el momento en que el papá Francisco ingresó a reunirse con nosotros. Fue una emoción muy grande”, contó Milagros.