Taylor Swift cambió la letra de la polémica "Better Than Revenge" en la nueva versión de Speak Now

La cantautora dedicó un mensaje a los swifties, donde se mostró feliz y orgullosa de "poder reivindicar mi trabajo".

Taylor Swift a introducido oficialmente a otra era con el lanzamiento de su versión regrabada "Taylor's Version" de su álbum Speak Now. Uno de los tópicos que se habló previamente era si cambiaría la letra de "Better Than Revenge", cuya grabación salió en 2010 y había causado controversia, y lo hizo.

"Speak Now (Taylor's Version)" consta de 22 canciones, y fue lanzada el jueves por la noche. "Ya está aquí. Es tuyo, es mío, es nuestro. Es un álbum que escribí sola sobre los caprichos, fantasías, angustias, dramas y tragedias que viví como una mujer joven entre los 18 y los 20 años", expresó Taylor en su cuenta de Instagram.

"Recuerdo haber hecho una lista de canciones tras otra, obsesionada con la forma correcta de contar la historia", continúa. Tuve que ser implacable con mis decisiones, y me dejé algunas canciones de las que sigo sintiéndome orgullosa". Por lo tanto, ¡tienen 6 temas de From The Vault! Grabé este álbum cuando tenía 32 años (y sigo creciendo, ahora) y los recuerdos que me trajo me llenaron de nostalgia y agradecimiento. Por la vida, por ustedes, por el hecho de poder reivindicar mi trabajo. Un millón de gracias, por los recuerdos que rompen nuestra caída".

La controversial frase "Es más conocida por las cosas que hace en el colchón" en "Better Than Revenge" ha resonado por más de 13 años como una de las líneas más machistas, pero en "Better Than Revenge (Taylor's Version)", la letra fue reescrita como: "Él era una polilla a la llama, ella sostenía las cerillas". De este modo, el verso cierra en la actualidad feminista de la artista, quien en reiteradas ocasiones afirmó que la vida sentimental de las mujeres no debería ser juzgada.

Apenas los swifties -fandom de Taylor- notaron el cambio comenzaron a hacer capturas de pantallas que luego compartieron en Instagram, Twitter y otras plataformas.

También está ese tema, "Dear John". Después de que Taylor Swift confirmara que lanzaría su nueva versión de Speak Now, el nombre de John Mayer se convirtió en trending topic en Twitter. Y es que algunas de las canciones más conocidas del álbum de 2010 están no tan sutilmente inspiradas en la relación que tuvieron.

La relación de Swift y Mayer fue tan corta como tóxica. Estuvieron juntos tres meses entre 2009 y 2010, en plena creación del tercer álbum de TayTay, Speak Now. Cuando el disco salió a la venta en 2010, los fans de Taylor encontraron una rápida referencia a la complicada relación que tuvieron y que derivó en su ruptura.

Si bien Taylor no suele especificar, el título "Dear John" lo decía todo. La canción habla de una relación tóxica llena de juegos mentales, además de hacer referencia a la diferencia de edad, "¿No crees que 19 es demasiado joven para ser jugado por tus oscuros y retorcidos juegos?", reza parte del tema sobre Mayer, que tenía de 32.

Taylor Swift

Las regrabaciones de Swift son una venganza contra su antigua discográfica, Big Machine, que le vendió los masters de su catálogo anterior en 2019. Desde entonces, una enfadada Swift ha vuelto a publicar "Fearless (Taylor's Version)" y "Red (Taylor's Version)".

A principios de este año, la cantante de "Anti-Hero" compartió en Instagram que "para celebrar la gira Eras Tour", publicaría cuatro canciones inéditas: "Eyes Open (Taylor's Version)", "Safe & Sound (Taylor's Version)" con Joy William y John Boy Music, "If This Was a Movie (Taylor's Version)" y "All of the Girls You Loved Before".