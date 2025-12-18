La Banda: incendiaron una vivienda tras denunciar la presunta venta de un celular con material de abuso infantil

El grave episodio ocurrió en el barrio Textil. Vecinos detectaron que una pareja ofrecía un teléfono con presunto material de abuso sexual infantil y fotografías de menores del lugar. La Justicia santiagueña interviene en el caso.

Hoy 01:29

Un grave hecho de conmoción social se registró en la noche del pasado martes en el barrio Textil de la ciudad de La Banda, donde fue incendiada una vivienda luego de que vecinos denunciaran que sus ocupantes habrían intentado vender un teléfono celular que contenía presunto material de abuso sexual infantil.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 20 horas, cuando residentes de la zona advirtieron que un hombre de apellido Quevedo y una mujer de apellido Carrizo ofrecían un dispositivo móvil que contenía videos con pornografía infantil y fotografías de niños y niñas que residirían en el mismo barrio. La situación fue denunciada por una mujer de apellido Farías, quien alertó a las autoridades.

De acuerdo a las actuaciones preliminares, entre el material hallado también habría imágenes del hijo de la pareja, lo que motivó una inmediata intervención policial. Ante la reacción de los vecinos y por temor a posibles represalias, los acusados habrían retirado algunas de sus pertenencias y se dieron a la fuga.

Minutos después, un grupo de personas incendió la vivienda en la que residían, la cual fue consumida en su totalidad por el fuego. No se registraron personas lesionadas como consecuencia del siniestro.

Del caso tomó intervención el fiscal de turno de la Justicia santiagueña, Dr. Hugo Herrera, quien dispuso que las personas damnificadas sean invitadas a radicar la denuncia correspondiente en la Comisaría Segunda del Menor y la Familia de La Banda, al tiempo que se dio inicio a las actuaciones judiciales para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales que pudieran corresponder.

La investigación continúa en el ámbito de la Fiscalía, mientras personal policial avanza en la recolección de testimonios y demás elementos probatorios vinculados a este grave episodio ocurrido en una zona residencial de la ciudad de La Banda.