Padre Tenti: "Quién cumple con el mandamiento del amor, es el auténtico discípulo de Jesús"

El párroco compartió el evangelio del domingo con una cita del libro de Mateo.

Como cada domingo, el Padre Mario Tenti compartió su evangelio y en esta oportunidad lo hizo desde Cartagena, en la localidad Manzanillo del Mar, una comunidad afrodescendiente de pescadores. "He venido a traer la imagen de Mama Antula para que la conozcan, la imiten y con la gracia de Dios poder entronizarla aquí en la zona para que también tenga sus devotos en Colombia", comenzó explicando el Padre.

"En esta oración sacerdotal, Jesús le dice al padre: 'Te alabo padre y te bendigo porque has ocultado estás cosas a los sabios y prudentes, y se las has relevado a los pequeños, a los sencillos'. Jesús, en este caso, se refiere al Reino, ya que son los pobres los últimos de la sociedad, los que escuchan a Jesús y lo siguen. Son los que tienen el corazón abierto para escuchar el mensaje de salvación de Jesús. A ellos les dirá Jesús: 'Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yudo es suave y mi carga ligera", continuó.

El yudo en el antiguo testamento predicaba la 'Ley de Moisés', para muchos ser un yudo era una carga insoportable de cumplir, ya que existían muchos mandamientos y se calificaba como impuros a aquellos que no lo podían cumplir. En cambio, Jesús trae un solo mandamiento, el del amor y dice: "Amenace los unos a los otros como yo los he amado, porque no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos".

En este contexto, Tenti sostuvo: "Quién cumple con el mandamiento del amor, es el auténtico discípulo de Jesús. Que el señor nos dé la gracia de poder cumplirlo y así ser herederos del reino que Jesús ha venido a traer. Recuerden que Diosito los ama y los bendice".