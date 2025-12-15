“Gracias Santiago del Estero por el amor”: Barby Franco relató el accidente de su hija y destacó la atención del CePSI

La modelo contó en sus redes el angustiante momento que vivió junto a Fernando Burlando cuando su hija Sarah sufrió un golpe en la cabeza tras llegar a la provincia, y agradeció el rápido accionar y el trato humano del personal del hospital.

Hoy 09:00

Barby Franco compartió en su cuenta de Instagram un video en el que contó el difícil momento que atravesó su familia durante el viaje a Santiago del Estero, adonde habían llegado para presenciar la final del Torneo Clausura entre Racing y Estudiantes en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Según relató la modelo, su hija Sarah sufrió un accidente, apenas arribaron a la provincia. “Ayer fuimos a la final de Estudiantes–Racing. Sarah iba muy feliz, entusiasmada, inquieta y curiosa como es ella”, comenzó contando. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado al subir al transfer que los trasladaba: la pequeña se sintió mal, intentó pararse y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra un esquinero de madera.

“Fue todo muy rápido, había sangre. Fernando la agarró y le paró la hemorragia haciéndole presión”, explicó Franco, quien detalló que se dirigieron de inmediato al hospital más cercano. Allí, los médicos debieron realizarle dos puntos en la cabeza a la nena, un momento que la modelo describió como de gran impacto emocional: “Yo estaba realmente en shock”.

En su mensaje, Barby Franco agradeció especialmente la atención recibida en el CePSI Eva Perón, destacando tanto el profesionalismo como el trato humano del personal de salud. “Gracias al hospital CePSI Eva por la atención que fue perfecta, tanto para Sarah como para mí”, expresó, y mencionó al cirujano Darío Alonso y a las enfermeras que acompañaron a la familia.

Finalmente, la modelo cerró su testimonio con palabras de gratitud hacia la provincia: “Gracias Santiago del Estero por el amor que nos brindaron”, dejando en claro el reconocimiento por el apoyo recibido en un momento tan delicado.