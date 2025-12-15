El tiempo para este lunes 15 de diciembre de 2025 en Santiago del Estero: mucha humedad y un leve descenso de la temperatura, ¿seguirá lloviendo?

Tras un domingo de calor extremo, la jornada se presenta con una máxima de 30° y una mínima de 18°.

Hoy 01:50

Luego de un día de temperaturas agobiantes que superaron los 40 grados, la ciudad de Santiago del Estero amaneció este lunes 15 de diciembre con lluvias durante la madrugada, lo que permitió un leve descenso térmico y mejores condiciones climáticas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para la jornada de hoy se prevé una temperatura mínima de 18 grados y una máxima que alcanzará los 30 grados, con un alto porcentaje de humedad. Cabe destacar que el organismo anunció que las tormentas podrían continuar durante la mañana; sin embargo, para el resto del día se espera un cielo parcialmente nublado y no hay probabilidades de precipitaciones.

En cuanto al pronóstico extendido, el SMN anticipa que para el martes se espera una mínima de 18 grados, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y sin probabilidad significativa de precipitaciones.