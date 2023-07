Premios Martín Fierro 2023: los mejores looks de las celebridades en la alfombra roja

Con el Hotel Hilton de Puerto Madero como escenario, todas las figuras se hicieron presentes en la gala más emblemática de la televisión abierta nacional.

El Hotel Hilton de Puerto Madero se vistió de gala para recibir a todas las estrellas de la televisión argentina en la entrega de los Premios Martín Fierro 2023, que se dieron cita este 9 de julio. En esta oportunidad, quienes analizaron a Infobae todos los looks de la alfombra roja más esperada de la televisión argentina fueron los diseñadores Maureene Dinar, Benito Fernández, Patricia Doria y Patricia Profumo.

Desde las 19, la transmisión de Telefe se centró en los estilos de las figuras de la televisión argentina de la mano de Iván de Pineda y Sofi Martínez, además Robertito Funes y Agustina Casanova, de quienes dieron los primeros pasos antes de que comenzara la transmisión que oficial de la ceremonia, que estuvo dividida en 36 ternas.

Todos los looks de la alfombra roja

Mirtha Legrand

Martín Fierro 2023

Mirtha Legrand lució un vestido diseñado exclusivamente para ella, según detalló su asesor Héctor Vidal Rivas. En este caso, es un vestido de Iara Alta Costura -de Mario Vidal y Edgardo Cotón-. El modelo es bordado con telas que también las seleccionaron en conjunto un mes atrás, cuando iniciaron la preparación sobre su look. Su asesor de moda se acercó hasta su departamento -a donde la visita a diario-, le llevó un muestrario de telas y allí escogieron el tipo y el color.

Las cuatro generaciones de la familia de Legrand estarán presentes en la gala. En el caso de Juanita Viale, las joyas son de Gino Bogani, mientras que Marcela Tinayre fue vestida por Mina Agostini con alhajas de Santino.

“Estilo Mirtha Mirtha siempre; lleva su sello. Está flaca y le queda bien el vestido al cuerpo con el cuello de piel alrededor del escote dándole volumen e importancia al vestido de manga larga, con bordado color azul noche”, dijo Dinar.

“Ese color azul noche le queda impecable, un bordado increíble. El escote con las plumas le da un glamour increíble, me gusta mucho como está peinada, siempre elegante”, aportó Fernández.

Susana Giménez

En palabras de Doria, “Susana es perfecta y fiel a ella misma, con dorado, brillo, rayos, estrellas: todo junto y lo sabe llevar, quiebra el look con un clutch borravino o rojo”.

Natalia Oreiro

La actriz y cantante Natalia Oreiro, con participación especial en la ceremonia, deslumbró con un diseño de la firma GOROF. El modelo confeccionado por la diseñadora María Gorof consistió en un imponente vestido Carmine Red, en tul francés con un sutil destello de cristales, destacando una teatral quilla y la espalda al descubierto. “Inspirado en las grandes Divas, para la alfombra roja, GOROF presentó un diseño vibrante que refleja la pasión y el romance de figuras legendarias, así como su feminidad y belleza radiante”, dijo la reconocida diseñadora María Gorof, directora creativa.

La vestuarista de Oreiro fue Luli Gemelli, el maquillador Fernando Castillos y el peluquero Matías Giachino. Sobre el look de Oreiro, Porfumo dijo: “Lindísimo color guinda para Nati Oreiro. Majestuoso género que acompaña su físico con un acertado make up y peinado”.

Y Doria apuntó: “Natalia Oreiro es diosa, el vestido es una segunda piel, solo a ella le puede quedar tan perfecto. Aunque me parece muy cerrado y hermético, ella es perfecta”.

Pampita

Fernández analizó el look de Pampita y aseveró: “Increíble el color, ella siempre sorprende; radiante, divina como está peinada y maquillada. El strapless y la sobrefalda divina, una de las más lindas de la noche”.

“En color rosa barbie con un volumen increíble y corte strapless. No es el color que más me gusta para ella; un rosa Dior o rosa pastel sería lo óptimo para ella y la Gala 2023″, agregó Profumo.

Jésica Cirio

Jésica Cirio

Sobre Jésica Cirio, Dinar dijo: “Vestido simulando dos piezas, dejando panza el aire trabajado asimétricamente la pollera. Lleva un tajo bien largo, está todo realizado con transparencia con paillette.

Doria agregó: “Está con un vestido demasiado cut out, aunque es la tendencia mostrar más piel que vestido, pero todo el vestido es muy raro, por supuesto ella es muy bella y lo puede llevar”.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Icardi y Nara llegaron junto a su familia a la gala. En este caso, Fernández observó: “Wanda esta divina, vestido negro que le queda impecable, se la ve radiante con toda su familia que también esta impecable pero ella se destaca. El vestido es bien de alfombra roja”.

“Wanda se esta refinando, con un vestido escote bote y amplio en la cadera, lástima que sea negro pero combina con toda su familia que estan perfectos, un lujo”, soltó Doria.

Iván de Pineda y Sofi Martínez

Ivan de Pineda y Sofi

Según analizó la diseñadora Dinar, “Iván tiene el look de siempre, pero está muy bien para la ocasión su compañera con el vestido verde de mejor confección. Me parece que el cinturón dorado no es el más acertado. Iván tiene un traje saco largo negro muy de vanguardia”

Al tiempo que Fernández agregó: “Me parece que los dos son muy correctos y muy prolijos. Total look clásico y correcto. El verde de ella me parece el color de la temporada e Iván siempre impecable”.

Marcos Ginocchio

“Está correctamente vestido, adecuado para la ocasión. El pelo es muy largo y se ve la inexperiencia de estar en una alfombra roja ya que se lo ve incómodo con el traje que lleva puesto. No se ve muy elegante porque se lo nota incómodo pero lo asesoraron bien, está correcto”, analizó Doria.

Mientras que Dinar sumó: “Marcos está vestido traje smoking, con camisa blanca y cuello palomita. El saco tiene demasiado vuelo en las caderas”.

Karina Mazzocco

“Este año decidí hacer un vestido que fuese la antítesis del que usé el año pasado. La diseñadora vuelve a ser Nuria Bueno y a diferencia del año pasado, que era un vestido voluminoso, opté por algo al cuerpo, que tenga cierta transparencia”, dijo Karina Mazzoco a Teleshow, con respecto a su look en los Martín Fierro. Se trata de un vestido de SoyOdraz.

El vestido de Mazzoco fue realizado por la diseñadora Nuria Bueno y su equipo, conformado por la estilista Celina González Balcarce, quien para pelo y maquillaje está trabajando junto a Soledad Vergara. Las joyas y el clutch son de Cipriano.

Nuria Bueno le dijo a Teleshow que el vestido fue realizado “a medida sobre su cuerpo bajo la técnica Moulage, combinado con un corte sirena y cauda. Marcando tendencia utilizamos transparencia total y brillos en pedrería en su bordado, respetando una línea orgánica floral con tul de base color off white y plata. El género utilizado de base es tul bordado que fue personalizándose a medida que se modeló el diseño sobre el cuerpo”.

Dominique Metzger

El look de Dominique Metzger es obra de Camila Romano, con un vestido de silueta al cuerpo con hombros bajos y escote profundo. El género es una red de algodón bordada con canutillos en color celeste con tajo en el frente y un pequeño drapeado haciendo como una falda portafolio. Además, eligió acompañar su vestido de alta costura de Camila Romano con un collar corbatero largo de brillantes solitarios, aros argollas de oro blanco con brillantes y un anillo sinfín de tres bandas de brillantes.

Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa, vestida por Vanda Varela, optó por un par de aros de oro blanco ovales de brillantes negros y blancos, una gargantilla de oro blanco y brillantes redondos, una pulsera de oro blanco de cuatro bandas de brillantes y dos anillos, uno con forma de oro blanco y brillantes blancos y negros y otro de oro blanco escamado de brillantes en diagonal.

Lizy Tagliani

Lizy

Según Doria, “el vestido a Lizy le queda muy bien, acentúa la cintura con el cinturón y la hebilla. El brillo d ela textura le da caída al vestido, no me parecen adecuados los zapatos y el cabello. Él está muy bien, lástima los botones de la camisa negros, y le tironean un poco, no quedan muy bien, hace que no se luzca el moño o pajarita. Es muy lindo el estampado”.

“Me gusta cómo está Lizy, la morfología del vestido, el escote, las mangas: todo está muy bien. El cinturón es una pieza clave, hace que el look esté más canchero, me gusta mucho”, aportó Fernández.