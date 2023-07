Jennifer Garner volverá a interpretar a Elektra en "Deadpool 3"

La actriz formará parte del reparto de "Deadpool 3", tercera entrega de la franquicia del personaje. En ella la actriz volverá a interpretar al personaje al que dio vida hace casi 20 años.

Se desconoce cuan extensa será la participación de Garner, si bien su presencia parece confirmar que, tal y como se viene rumoreando en los últimos meses, la película recuperará a no pocos de los intérpretes que dieron vida a superhéroes de Marvel en las películas producidas por la Fox, con por supuesto el Wolverine de Hugh Jackman a la cabeza.

De esta manera, en principio, cualquiera que haya aparecido en películas como la mencionada 'Daredevil', las dos versiones de los 'Cuatro Fantásticos' o la franquicia de 'X-Men' sería susceptible de hacer acto de presencia.

Incluso se especula con la posibilidad de que, para variar, la película coqueteé con el multiverso y presente un argumento similar al de 'Flash', y de esta manera también se permita algún que otro capricho, como por ejemplo el de darle a Channing Tatum la oportunidad de interpretar por fin a Gambit.

Sea como fuere de momento no hay nada oficial, y al igual que por ejemplo sucedió con 'Spider-Man: No Way Home', es posible que ni lo haya hasta el mismísimo día del estreno de la película, el cuál está anunciado actualmente para el 3 de mayo de 2024. Y casi mejor que así sea...

'Deadpool 3' estará dirigida por Shawn Levy, también productor junto a Kevin Feige, Simon Kinberg y la estrella de la función, Ryan Reynolds. A su vez Levy y Reynolds firman la última versión de su guión junto a Paul Wernick, Rhett Reese y Zeb Wells.

Emma Corrin, Matthew MacFadyen, Rob Delaney, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna, Leslie Uggams y Karan Soni completan de manera oficial el reparto de esta producción de 20th Century Fox, Marvel Studios y Maximum Effort que a pesar de formar ya parte del MCU, conservará la calificación R de las dos entregas anteriores.

A Garner la hemos podido ver recientemente en 'Lo último que me dijo', la exitosa adaptación televisiva del aclamado superventas homónimo de Laura Dave que se estrenó en Apple TV+ el pasado mes de abril.