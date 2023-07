Los síntomas de la bacteria estreptococo pyogenes, que causa la faringitis aguda

Los casos en Argentina aumentaron 281% respecto a los niveles prepandemia. Se trata de un microorganismo común que no suele ser maligno, sin embargo, puede modificar su estructura y volverse más agresivo

Este sábado el Ministerio de Salud de la Nación alertó por un aumento del 281% de pacientes diagnosticados con Streptococcus pyogenes respecto al mismo período de 2019. Esta bacteria, es la causa bacteriana más frecuente de la faringitis aguda y algunas infecciones cutáneas.

En 2023 se notificaron 118 casos confirmados de infección invasiva por este patógeno en todo el país, de los cuales 16 murieron, según los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS)

El estreptococo pyogenes (Streptococcus pyogenes), también denominado como estreptococo beta -hemolítico del grupo A-, es el agente causal habitual de la faringitis y la amigdalitis, que también puede denominarse faringoamigdalitis. Es un microorganismo común que no suele ser maligno. Sin embargo, esta bacteria puede modificar su estructura y, ante estos cambios, se vuelve agresiva, liberando toxinas. Aparece de forma cíclica y, en nuestro país, la última vez ocurrió en el año 2018.

Los niños generalmente presentan síntomas después de los 3 años, ya que la mayoría de los episodios anteriores a esta edad suelen ser de origen viral. En condiciones normales, esta bacteria se considera benigna. En aproximadamente el 20 % de los casos, ingresa al cuerpo a través de la garganta o la piel. Se detecta mediante un hisopado y normalmente causa pocas complicaciones.

Se conoce esta bacteria desde hace más de 200 años y coloniza las mucosas (como la garganta) o la piel, viviendo en el organismo sin causar enfermedades. No es maligna, pero en ciertas circunstancias puede evolucionar de manera desfavorable. Algunos de estos casos incluyen mutaciones genéticas en la bacteria o la disminución de las defensas del huésped (la persona afectada).

¿Cuáles son los síntomas del estreptococo pyogenes?

Se debe estar atento a los siguientes síntomas y actuar en tal caso inmediatamente ante la presencia:

- Dolor de garganta

- Fiebre

- Puntitos blancos en la garganta ( secreción pultácea )

- Manchitas rojas en el paladar

- Presencia de ganglios inflamados a nivel cervical

- Manchas en la piel

- Dolor abdominal

Si estos síntomas aparecen, se debe buscar al Streptococcus pyogenes mediante un hisopado para tomar una muestra. Los métodos rápidos se basan en la detección de antígenos mediante una reacción inmunológica (Elisa- látex- coaglutinación). La ventaja es la rapidez, ya que se obtiene el resultado alrededor de los 20 minutos posteriores a la extracción, y esto posibilita la instalación del tratamiento antibiótico. Tiene alta especificidad y alto valor predictivo positivo, la desventaja es que son caros y en caso que dé resultado negativo, se debe confirmar con cultivo.

En el caso de realizar cultivo, se debe realizar con un hisopo un frote energético de ambas amígdalas y pilares, y la muestra no debe ser escasa. Si transcurren menos de 24 horas entre la recolección del hisopado y su procesamiento en el laboratorio, no son necesarias precauciones especiales.

¿Cómo es el tratamiento?

En caso de que las dos muestras arrojen resultado negativo, se interpretará un cuadro viral y el tratamiento buscará mitigar los síntomas. Pero ante la presencia confirmada de la bacteria, el tratamiento antibiótico de elección es la penicilina (no se ha detectado resistencia). Para los pacientes alérgicos a la penicilina se recomienda usar eritromicina, claritromicina o azitromicina.

Se debe tener en cuenta que la utilización de cefalosporinas de tercera generación no ofrece ventajas adicionales y puede favorecer la resistencia bacteriana.

En caso de complicaciones supurativas, se indica clindamicina, también alternativa para alérgicos. Es importante señalar que el Streptococcus pyogenes, causante de faringitis puede también provocar impétigo, escarlatina, celulitis, neumonías, como formas clínicas frecuentes.

Algunas veces se manifiesta como artritis, enfermedad invasiva con sepsis y shock o manifestarse como complicaciones no supurativas, fiebre reumática, y glomerulonefritis.

Hay que prestar mucha atención a los síntomas que, en algunas ocasiones, pueden progresar, el niño puede empeorar y se debe evitar la progresión de la enfermedad a otros órganos, ya que se puede complicar produciendo fallas multiorgánicas, o pasar a sangre dando un shock séptico o progresar hacia cavidades estériles como el encéfalo produciendo cuadros de meningitis.

Es fundamental el diagnóstico precoz, por eso hay que ocuparse y no preocuparse y es vital evitar una alarma generalizada.

El paciente no debe concurrir ni retomar la asistencia a guarderías o jardines hasta que esté sin fiebre y los síntomas prácticamente ya no estén presente. Además, vale destacar que, por el momento, no existe vacuna disponible para la prevención de esta enfermedad.

Ante cuadros reiterativos de faringoamigdalitis con cultivo positivo para este tipo de bacteria, se debe proponer la cirugía de amígdalas.

* La dra. Stella Maris Cuevas (MN 81701) es médica otorrinolaringóloga, experta en olfato y alergista. Expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA)