Video: el cantante de Dale Q’ Va cayó del escenario durante un show y terminó internado

Pablo David Ortiz sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras el colapso de una estructura en pleno recital en San Francisco.

Hoy 10:40

La noche del sábado, el espectáculo que Dale Q’ Va brindaba en el Club Bomberos de San Francisco se vio interrumpido por un accidente. En medio de la presentación, Pablo David Ortiz, uno de los cantantes del grupo, se cayó tras pisar una tabla en mal estado que había en el escenario y sufrió una terrible caída.

Según relató el productor de la banda, Maximiliano Marinaro, el artista fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde le realizaron suturas en la cabeza. Los médicos dispusieron que permaneciera bajo observación durante las horas siguientes y que este domingo se le realicen estudios complementarios para descartar lesiones más graves.

“Informamos que David recibió varios puntos en la cabeza y se encuentra mejor. Hoy será evaluado por los médicos y le realizarán radiografías y resonancias para descartar posibles lesiones. Agradecemos los deseos de pronta recuperación para David y la preocupación por su salud”, expresaron en las redes de la banda.

Por este motivo, el show previsto para este domingo en Sumampa, Santiago del Estero, quedó suspendido.

En una historia de Instagram, el propio Ortiz llevó tranquilidad a sus seguidores: “Estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, expresó.

El video del momento exacto de la caída, compartido por la banda, rápidamente circuló en redes, sumando cientos de comentarios de aliento para el músico, que ahora se enfoca en su recuperación.