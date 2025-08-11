Un ingeniero santiagueño murió al volcar con su camioneta en Santa Fe

Se trata de Mario Gustavo Suárez, de 51 años. Viajaba a trabajar cuando ocurrió el accidente fatal. Se produjo en la Ruta Provincial 4 a la altura de la localidad de María Luisa.

Un trágico accidente se registró ayer, domingo, en la Ruta Provincial 4, a la altura de la localidad santafesina de María Luisa, donde un ingeniero hidráulico oriundo de Santiago del Estero perdió la vida al volcar la camioneta que conducía.

El hecho ocurrió cerca de las 13 horas, cuando una Toyota Hilux, derrapó y terminó volcando. La víctima fue identificada como Mario Gustavo Suárez, de 51 años. Según testigos, el rodado comenzó a salirse del carril hasta perder el control y dar varios tumbos.

Fuentes policiales informaron que no habría intervención de terceros y que se investigan las causas, entre ellas, la posibilidad de un desperfecto mecánico o un problema de salud del conductor en el interior de la cabina.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, Bomberos y personal de emergencias médicas, quienes constataron el deceso. La Justicia ordenó peritajes y relevamientos en la zona, donde el tránsito estuvo parcialmente interrumpido hasta finalizadas las tareas.