Impactante video: Rodrigo Tapari fue detenido en Bolivia mientras hacía un vivo en Instagram

El cantante se encontraba haciendo una transmisión desde un restaurante cuando personas armadas se lo llevaron sin explicaciones.

Rodrigo Tapari fue detenido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mientras hacía un vivo de Instagram en el restaurante Tulum y todo quedó grabado. El video de la transmisión muestras que el artista se encontraba tocando el piano cuando personas armadas llegaron y lo detuvieron sin darle explicaciones.

“Estoy en mi Instagram tranquilo, usted me explica y no hay problema”, le dice el artista a uno de los uniformados que intervino para detenerlo. Sin embargo, a toda prisa, la persona, que se presume forma parte de las fuerzas de seguridad, contesta que no hay tiempo para hablar y le pide que lo acompañe hasta un auto.

Minutos después de que este registro se volviera viral, el músico explicó que no tenía idea de que se trataba de algo preparado por su entorno para sorprenderlo en medio de la grabación de un videoclip.