Pagaron los daños: liberaron a detenidos por provocar destrozos en el CIS Termas

Pedro, Gissel y Jéssica Juárez recuperaron su libertad luego de haber pagado más de $300.000 en concepto de daños. Amenazaron a médicos e hirieron a uno.

Hoy 20:38

Con una condena que marca precedentes contra quienes atenten contra bienes del Estado Provincial, este jueves recuperaron su libertad tres personas que permanecían detenidas, las que habían provocado destrozos en el CIS Termas, luego de ser informados sobre la muerte de un familiar.

En el hecho ocurrido el pasado 5 de julio de este año, también fueron amenazados médicos y personal sanitario de dicho nosocomio, sufriendo además uno de ellos lesiones en su rostro producto de un vidrio roto.

Según informó el Fiscal Emanuel Sabater a Diario Panorama, se condenó a Pedro Juárez, Gissel Juárez y Jéssica Juárez por los delitos de lesiones y amenazas contra los doctores José Butiller y Marcelo Prado, como así también por daño agravado contra el Estado Provincial, todo en concurso real de delitos, a la pela de un año en suspenso y al pago de $335.000 en concepto de reparación.

Dicho monto fue abonado durante esta jornada, por lo que los tres detenidos lograron recuperar su libertad.

El caso

En la mañana del 5 de julio de este año, los nombrados, junto a otros familiares, recibieron la noticia del deceso de su progenitora, la cual era una paciente de riesgo, ya que padecía múltiples enfermedades y que no realizaba tratamiento ni control alguno. Todo esto derivó en un cuadro de salud complejo, el que tuvo como desenlace el fallecimiento de la mujer.

Al recibir esta noticia, los ahora liberados, comenzaron a generar disturbios: primero en el sector de terapia intensiva y luego en neonatología, hechos que quedaron registrados por los videos de las cámaras de seguridad, como así también amenazas a los médicos y resultando además herido en el rostro el Dr. Marcelo Prado.

Jéssica fue detenida el 8 de julio y sus hermanos Gissela y Pedro Juárez, estaban detenidos desde el 10 del mismo mes.