Central Córdoba se quedó con el primer duelo ante Lanús en el "Madre de Ciudades" por la Sudamericana

El Ferro venció 1-0 al Granate como local y llega con ventaja a la revancha de los octavos de final.

Hoy 23:52

Central Córdoba se hizo fuerte en Santiago del Estero y derrotó a Lanús por 1 a 0 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades. El triunfo le permite al equipo de Omar De Felippe viajar con ventaja a la revancha en Buenos Aires.

El único gol llegó a los 14 minutos del complemento, tras un tiro de esquina en el que Galván ganó de cabeza y Verón aprovechó para empujarla al fondo de la red. El Ferro pudo aumentar la cuenta en una clara jugada de Perelló, que definió increíblemente afuera bajo el arco tras el centro de Godoy.

Lanús también dispuso de sus ocasiones, pero careció de precisión en la definición y no pudo quebrar la resistencia del local.

Con este resultado, Central Córdoba quedó a un paso de la clasificación, que definirá el jueves 21 de agosto a las 21.30 en el Estadio Néstor Díaz Pérez, con televisación de DSports.