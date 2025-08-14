Polémica por el desperdicio de comida que generó una campaña de McDonald's con cartas Pokémon

Cientos de cajas con comida terminaron en la basura. Los compradores no querían la comida, sino hacerse con algunos de los sobres de edición limitada.

La cadena de comida rápida McDonald's se ha disculpado públicamente el lunes por su más reciente campaña de cartas Pokémon ejecutada en Japón, misma que ha generado un caos de desperdicio de comida.

McDonald's lanzó una edición limitada de cartas Pokémon incluida en su Cajita Feliz, causando histeria entre sus clientes japoneses que, en muchos casos, compraron el menú solo por obtener el novedoso producto. En consecuencia, buena parte de los alimentos acabaron en la basura o fueron abandonados por las calles, informan medios locales.

Además de esto, se reportaron casos de reventa de cartas Pokémon ante el acaparamiento generado por algunos de los consumidores. Agotaron sus existencias en tan solo un día.

"McDonald's no tolera la compra de la Cajita Feliz con el propósito de revenderla, ni el desperdicio o la eliminación de alimentos. Este incidente claramente va en contra de nuestra filosofía de larga data de brindar una experiencia gastronómica divertida para niños y familias, así como de nuestros valores como restaurante", reza el comunicado de la empresa.

En mayo, una campaña de la misma empresa causó una polémica similar cuando la Cajita Feliz estuvo acompañada de personajes de la serie de manga 'Chiikawa'. Al igual que en esta ocasión, la euforia por los juguetes incluidos en el menú infantil generó desperdicios y una reventa descontrolada.