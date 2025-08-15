Cuándo es la revancha entre Central Córdoba y Lanús por la Sudamericana y cómo se define la serie

El Ferro ganó 1-0 en el partido de ida y ahora se prepara para la vuelta en Buenos Aires.

Hoy 23:53

Central Córdoba sacó ventaja en el encuentro de ida ante Lanús, disputado en el Estadio Único Madre de Ciudades al imponerse por 1 a 0, y ahora se prepara para la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. ¿Cuándo se juega la vuelta?

El partido de vuelta se jugará el jueves 21 de agosto a las 21.30 en el Estadio Néstor Díaz Pérez, con televisación de DSports, y el equipo santiagueño buscará aprovechar la ventaja mínima obtenida en la ida.

Además, ya se conocen los árbitros que impartirán justicia: el cuerpo arbitral será completamente chileno, con Cristian Garay como árbitro principal, Alejandro Molina y Carlos Poblete como asistentes, Dione Rissios como cuarto árbitro, y el VAR a cargo de Juan Lara con Edson Cisternas como AVAR.

Central Córdoba apunta a sostener la diferencia y avanzar a la siguiente fase del torneo continental.