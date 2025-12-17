El gobernador Elías Suárez participó del acto de la Escuela de Capacitación Profesional de los Agentes Estatales

La institución hizo el acto de cierre del Ciclo Lectivo 2025.

Hoy 22:52

El gobernador Elías Suárez participó este miércoles por la tarde del acto de cierre del Ciclo Lectivo 2025 de la Escuela de Capacitación Profesional de los Agentes Estatales, que se desarrolló en el Salón Auditorio de Casa de Gobierno, oportunidad en la que se entregaron certificados a 320 empleados que completaron la etapa de formación y corresponden a la segunda cohorte.

Acompañaron al mandatario, la ministra de Justicia, Matilde O’Mill, y el coordinador de la Escuela de Capacitación Profesional de los Agentes Estatales, Agustín Argibay.

La iniciativa, coordinada por Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está destinada a las áreas de Despacho, Legal, Atención al Público y Mantenimiento, tiene como objetivo fortalecer las capacidades del personal de distintas áreas mediante herramientas necesarias para optimizar el trabajo al servicio a la comunidad.

En principio, Argibay dio la bienvenida a los presentes y reconoció el esfuerzo y la predisposición de los agentes de la administración pública para asistir a cada encuentro.

Durante la ceremonia se realizó la entrega simbólica de certificados a cuatro representantes de las distintas áreas que fueron parte de los encuentros de formación. Viviana Moreno, de Atención al Público; Luis Sosa de Mantenimiento, Florencia Fernández, Contable, y Ramiro Gastón Bravo, de Legal.

A su turno, O'Mill, hizo hincapié en el valor de este ciclo de capacitación que tiene "el firme compromiso de mejorar las prácticas y de servir mejor" para sumar herramientas que ofrecen más posibilidades "para hacer el trabajo mejor y darle a los santiagueños la respuesta que están demandando".

Al finalizar agradeció al gobernador Elías Suárez por apoyar este proyecto ya desde su función anterior como jefe de Gabinete de Ministros.

En el cierre, Suárez recordó los comienzos de esta iniciativa que fuera impulsada por el ex gobernador Gerardo Zamora, y expresó: "Me siento orgulloso y honrado de acompañar y muy satisfecho, porque esta escuela cada vez va tomando más ritmo, cada año que pasa se aprende más, mejora la capacitación y esto es producto del trabajo de todos, de quienes tienen la responsabilidad de generar esta escuela, de los capacitadores que fueron parte de este ciclo, de quien organiza y conduce, y de una decisión estratégica".

En otro orden, resaltó la importancia de los espacios de capacitación al considerar: "Esto es parte de nuestra obligación, como Estado, capacitarnos; es parte de la responsabilidad y de la decisión de los agentes públicos del Estado que deben incorporar nuevas tecnologías, pero además, con criterio propio, que tiene que ser en función de cada vez prestar un mejor y más eficiente servicio a toda la ciudadanía, de eso somos responsables".

Al concluir, afirmó: "Asumimos ese compromiso, y el agente público debe ser verdaderamente protagonista en los servicios que presta el Estado, incorporar herramientas, pero también nos obliga a pensar a ser mejor, a prestar ese servicio que la gente está esperando, por eso nos comprometemos a dar continuidad a estas capacitaciones".