Denuncia pública por presunta violencia familiar contra un matrimonio de adultos mayores

Un delicado caso de presunta violencia familiar que involucra a un matrimonio de adultos mayores tomó estado público a partir de un extenso posteo realizado en redes sociales por una mujer, quien relató el calvario que asegura vivir junto a su esposo a manos de sus propios hijos. Según manifestó, la situación fue denunciada ante organismos judiciales y de protección al adulto mayor.

La mujer, identificada como Marta Habra, explicó que decidió hacer pública su historia ante la falta de respuestas y el temor que, según afirma, atraviesan diariamente. En su publicación responsabilizó a sus tres hijos por ejercer presunta violencia psíquica, verbal, emocional y económica tanto contra ella como contra su esposo, un hombre que padece un avanzado cuadro de diabetes y requiere oxígeno de manera permanente.

Siempre de acuerdo a su testimonio, ninguno de sus hijos mantiene actualmente vínculo con el matrimonio, y dos de ellos ni siquiera se acercan al domicilio. Indicó además que una de sus hijas residía en la vivienda familiar, situación que —según relató— derivó en conflictos que afectaron seriamente la convivencia y la salud emocional de ambos adultos mayores.

Habra detalló que, tras una prolongada enfermedad de su esposo y varios meses de internación, el clima familiar se deterioró. Afirmó que su hija habría tomado control de gran parte de la vivienda, generando un escenario de aislamiento para el matrimonio, además de decisiones económicas que, según denunció, se habrían realizado sin su consentimiento.

La mujer también sostuvo que recibió agravios verbales, amenazas y descalificaciones por parte de sus hijos, y que debió recurrir a organismos de protección del adulto mayor. En ese marco, relató un episodio en el que fue necesaria la intervención policial, tras una presunta situación de violencia dentro del domicilio.

En su publicación, la denunciante señaló además que uno de sus hijos habría tomado control de la empresa familiar radicada en la provincia de Catamarca, aprovechando el delicado estado de salud de su padre, situación que también se encuentra judicializada.

La mujer expresó su preocupación por el aislamiento familiar, la imposibilidad de vincularse libremente con algunos de sus nietos y el miedo que, asegura, siente junto a su esposo. En su mensaje, pidió acompañamiento y visibilización de los casos de presunta violencia hacia adultos mayores, remarcando que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Justicia, que deberá ahora avanzar en la investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.