Samara Weaving protagonizará el thriller "Eenie Meanie"

La actriz es la apuesta 20th Century Studios para su nuevo largometraje.

La protagonista de 'The Babysitter' y 'Noche de bodas', Samara Weaving ha firmado como protagonista de un nuevo thriller de 20th Century Studios titulado 'Eenie Meanie'. Weaving protagonizará este thriller de atracos que será escrito y dirigido por Shawn Simmons, quien actualmente desarrolla la serie spin-off de John Wick, 'The Continental: From the World of John Wick'.

La historia seguirá a una exconductora de atracos adolescente que se ve arrastrada de vuelta a su desagradable pasado cuando un antiguo empleador le ofrece la oportunidad de salvar la vida de su exnovio, un tipo realmente poco confiable.

La película será producida por Rhett Reese y Paul Wernick, guionistas de las exitosas películas 'Deadpool' y 'Zombieland' (y sus secuelas).