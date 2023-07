Día Internacional de la Visibilidad No Binaria: por qué se conmemora el 14 de julio

Según el Decreto 476/2021 de DNI no binario, quienes optan por esta alternativa exhiben en el campo “sexo” una "X".

Esta fecha se conmemora en representación de las personas que no se identifican total o parcialmente con los géneros femenino o masculino asignados al nacer. En Argentina, rige tanto la Ley de Identidad de Género como el DNI no binario.

Este 14 de julio se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, en representación de las personas que no se identifican total o parcialmente con los géneros femenino o masculino asignados al nacer.

Según indicó el sitio Fierce Femme, la fecha corresponde al punto intermedio entre el Día Internacional de la Mujer, que se celebra en marzo, y el Día Internacional del Hombre, que tiene lugar en noviembre.

Las personas no binarias son aquellas que no se identifican total o parcialmente como mujeres o hombres; es decir, que trascienden o no están incluidas dentro del binario mujer-hombre. Las identidades no binarias reúnen, entre otras categorías identitarias, a personas que se identifican con una única posición fija de género distinta de mujer u hombre, personas que se identifican parcialmente como tales, personas que fluyen entre los géneros por períodos de tiempo, personas que no se identifican con ningún género y personas que disienten de la idea misma del género, según expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La mayoría de los países del mundo no reconocen el género no binario como legal, lo que significa que la mayoría de las personas no binarias todavía no tienen un pasaporte de género e identificación oficial.

¿Cuál es la situación en la Argentina para las personas no binarias?



Desde 2012, rige la Ley de Identidad de Género que reconoce que todas las personas tienen derecho a un trato digno y acorde a su identidad, entendiéndose por ésta “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente” (art. 2) e indica que toda persona tiene derecho a “ser tratada de acuerdo con su identidad de género”, y en particular, “a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada” (art. 1).

En tanto, el Gobierno nacional lanzó el DNI no binario en julio de 2021. De esta manera, se amplió el abanico de identidades de género reconocidas por el Estado nacional, que hasta ahora solo se habían limitado a mujer o varón. Argentina es el único país de América Latina y Central en reconocer este derecho.

En menos de un año —el relevamiento es hasta abril de 2022— 354 personas rectificaron su documento con dicha identidad, lo que representa el 2,87% del total de rectificaciones realizadas en los últimos 10 años, y el 10,8% de las del último año (sobre un total de 3272).

Según el Decreto 476/2021 de DNI no binario, quienes optan por esta alternativa exhiben en el campo “sexo” una X.