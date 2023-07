Un profesor descubrió que sus alumnos usaron ChatGPT en un examen y les puso un cero

“Hacer pasar por propio un texto creado por una inteligencia artificial es un intento de engaño” expresó el docente. Sin embargo, los estudiantes no fueron sancionados más que con la mala nota.

Un profesor de la Universidad de Costa Rica calificó con cero a un grupo de estudiantes luego de descubrir que utilizaron ChatGPT para responder un cuestionario.

Melvin Campos Ocampo, el docente, consideró que los alumnos intentaron realizar un fraude académico al usar el chatbot de inteligencia artificial en el examen de ingreso a un curso de Humanidades en la Universidad.

El profesor explicó la situación en su perfil de Facebook, contó que tuvo un “enojo apocalíptico” pero que, más allá de la calificación, no sancionó a los estudiantes por tratarse de adolescentes y por ser su primera falta: “Solamente les puse un cero en la evaluación”, agregó.

En la explicación que publicó, Campos Ocampo argumentó la nota a los alumnos porque intentaron hacer pasar como propio un texto que no fue escrito por ellos: “Es un intento de engaño al docente porque el estudiante no elabora su evaluación y no comprueba su aprendizaje”, detalló.

Campos agregó que utilizó cinco herramientas para detectar el uso de ChatGPT, y que una de ellas es la que ofrece OpenAl, la misma firma creadora de este programa. Dijo también que usó Turnitin, la herramienta que utiliza la universidad para el control de fraudes en textos.

“Con un fraude, el infractor no engaña a los profes: se engaña a sí mismo y engaña a sus padres, quienes invierten dinero y esperanza para que el joven se forme en la Universidad de Costa Rica”, dijo el docente. Y agregó que quienes cometen esos fraudes no quieren aprender y solo les preocupa la nota.