Marina Calabró cruzó fuerte a Jorge Lanata por la enfermedad de Wanda Nara

Se sabe que Lanata puede saltar la valla de izquierda a derecha sin pudor, pero esta vez sobrepasó límites y se lo dijo en su cara una compañera de trabajo.

El referente macrista de los medios de comunicación Jorge Lanata confirmó este viernes que Wanda Nara padecería leucemia sorprendiendo a todos.

Pero en medio de su "primicia" habló la columnista de espectáculos de su programa radial, Marina Calabró, para aclararle que ella nunca hubiera confirmado esa noticia porque su límite es un diagnóstico de enfermedad no confirmado de manera oficial.

Lanata antes de adelantar la cruel enfermedad que padecería Wanda Nara se preguntó por qué esa noticia no la daban los periodistas de espectáculos y habló de corporativismo.

"Vos hablabas de corporativismo de los periodistas de espectáculos y en mi caso cuando hay un diagnóstico de salud en el medio primero espero el parte oficial o la autorización de la familia", dijo Calabró, algo que hasta ahora no se da de parte del entorno de Wanda Nara

Y agregó: "Me pongo en el lugar de la familia, es mi posición y mi límite, es el tipo de información a la que no quiero llegar primero".

Lanata ahí le aclaró a la hija del recordado Juan Carlos Calabró que él no buscó la primicia: "No importa llegar primero o último, no me importa nada".