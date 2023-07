Eliana Guercio enfrentó a Andrés Nara porque no respetó el silencio de Wanda

La panelista de “Polémica en el Bar” no pudo contenerse ante los dichos del padre de la empresaria y lo confrontó entre lágrimas.

Mientras Wanda Nara y su entorno permanecen en absoluto hermetismo y a la espera de un diagnóstico final, Andrés Nara sigue dando de qué hablar. Su paso por el ciclo Polémica en el Bar lo convirtió en el protagonista de un fuerte cruce con la panelista Eliana Guercio, quien criticó su presencia en los medios y el hecho de que revelara a cámara que su hija estaba “en tratamiento”.

El motivo que detonó la furia de la mediática ocurrió cuando consultó con Andrés si era cierto que Zaira Nara le pidió que no asistiera al programa. “No, para nada. Sí me pidió que no hable en forma directa pero yo voy a hablar como padre”, explicó el mediático. Más tarde aseguró: “Voy a respetar el tiempo que cada una determine”.

Enseguida la vedette no pudo contener su frustración y entre lágrimas le refutó: “Sos el papá, sos el que más la tiene que cuidar. Vos sabés que a ellas le hace mal que estés en cualquier programa de televisión”.

Pero el punto de no retorno tuvo lugar cuando Eliana le dijo al padre de Wanda “La estás defraudando”. En ese momento, el esposo de Alicia Barbasola estalló contra sus interlocutores, “Hablan sin saber, no saben la interna que tengo. Vos no me vas a dar clase de padre, yo separo la parte mediática de la familiar”, sentenció.