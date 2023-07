Delfina Wagner, la novia de Alfa de Gran Hermano, habló de los rumores de embarazo

La joven rompió el silencio sobre uno de los temas que más repercusiones generó tras los Martín Fierro.

En Twitter circuló una foto de Delfina Wagner, la joven novia de Alfa de Gran Hermano, en la alfombra roja que generó varios comentarios. "Se le ve pancita. Y no es trucada la foto porque hay video", señaló la usuaria Adriana Bravista, una cuenta que se dedica a comentar noticias del espectáculo. Delfina con respecto a los rumores de embarazo declaró: "Realmente no está en mis planes y no sé si sería una buena, soy muy joven y estoy encarando un proyecto político que me gustaría pulir mucho más y desarrollarme profesionalmente antes de siquiera pensar en un hijo”. Y agregó: “No me hice test aún. Ni hablar de que quiero llevar años conociendo a la persona que vaya a ser el padre, actualmente estoy de novia, pero hace apenas unos meses y no da. Cuando me case y esté completamente realizada ahí sí”.