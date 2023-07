Denise Dumas conducirá El debate del Bailando

La conductora hablará del programa que conducirá Marcelo Tinelli por América junto a un gran panel desde agosto.

Denise Dumas confirmó que conducirá El Debate del Bailando por la pantalla de América. De esta manera, la conductora volverá a esa pantalla después de mucho tiempo cuando estuvo al frente de Infama junto a Pía Shaw.

“En Este es el Show e Infama, la gente se enojaba de verdad porque hablabas de su vida y eso sí es incómodo. El debate me parece una papa, vuelvo con mucha más cintura. A lo sumo diré que alguien baila feo”, reconoció Denise en una nota que dio para Catalina Dlugi.

“Voy a estar como conductora y va a haber un panel”, contó con entusiasmo por ser parte de este nuevo proyecto acompañada de otras figuras con las que hablará a fondo de todo lo que suceda en el certamen de baile. Sin embargo, la entrevistada recordó su paso por otras ediciones del programa y dio detalles de cómo vive estar al frente de este nuevo desafío que la tendrá como presentadora: “Me divierte un poco analizar reality, lo hice tantos años y hasta estuve adentro”.

En la misma entrevista, Dumas confirmó que su hijo Santino se irá pronto del país. “Está calculando para septiembre- octubre, se va a Nueva Zelanda, se va a las cosechas de kiwi, hay mucho trabajo ahí. Él se va con una visa de trabajo pero tiene la ciudadanía italiana, él me dice que tiene que crecer y que después vuelve. Nueva Zelanda es muy lejos”, contó un tanto angustiada.

Denise Dumas y Germán Barceló se casaron en 1999 y se separaron en 2005. Durante el matrimonio nacieron los dos hijos mayores de la conductora: Isabella y Santino. Un año después de la ruptura, Denise conoció a su actual marido, Martín Campi Campilongo, con quien fue madre de Emma, nacida en 2007, y Francisca, en 2012.

En 2019 la conductora contó en Hay que ver (El Nueve) cómo había surgido su historia de amor con el cómico e imitador. “Me quedé hablando con él en ShowMatch, de casualidad, y yo trabajaba con José María (Listorti) en el teatro, ya éramos muy amigos con él”, explicó, y aseguró que el humorista fue clave en su rol de celestino. “Hablábamos mucho cada vez que nos cruzábamos y yo me dije: ‘Bueno, ojalá se haya quedado pensando en mí’, y no dije nada, pero al día siguiente en el teatro entró José a mi camarín y me dijo: “Vos, atorranta, ¿qué estuviste haciendo con un amigo mío que me llama y me pide tu teléfono?”, agregó.