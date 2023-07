A Nadal lo hicieron elegir entre Messi y Cristiano Ronaldo y su respuesta se hizo viral

Un grupo de fanáticos del tenista español, le pidieron una foto y le lanzaron una pregunta que no dudó en responder. ¿Qué dijo?

La llegada de Lionel Messi a Inter Miami y su debut con un golazo de tiro libre en el triunfo por 2 a 1 sobre Cruz Azul por la Leagues Cup hicieron que el mundo entero volviera a enamorarse una vez más de la magia del rosarino. En Estados Unidos, desde LeBron James y Serena Williams hasta Kim Kardashian se rindieron a los pies del argentino. Y a la distancia, otra leyenda del deporte mundial lo puso en lo más alto.

Fue Rafael Nadal, uno de los mejores jugadores de la historia del tenis. El mallorquín, alejado de las canchas desde enero (y por el resto de la temporada) por una lesión en la pierna izquierda, se cruzó con unos fanáticos durante sus vacaciones en Grecia y ante la consulta "¿Messi o Ronaldo?", no dudó.

"Messi es mejor, pero yo soy fanático del (Real) Madrid", se lo pudo escuchar afirmar, entre risas, en un video que se hizo viral en las redes sociales.

En las imágenes, aunque no se distingue el rostro de Rafa por la poca luz, sí es imposible no reconocer la voz del español y e singular acento con el que habla en inglés, idioma en el que hacen la pregunta.

Nadal es un confeso fanático de Real Madrid, por lo que Cristiano Ronaldo, ídolo y múltiple campeón del conjunto "merengue", fue siempre uno de sus futbolistas preferidos. Pero siempre tuvo una debilidad especial por Leo.

Es más, hace unos meses, cuando se conocieron los nominados a los Premios Laureus (los Oscars del deporte), y tanto él como Messi quedaron nominados en la categoría "Mejor deportista masculino de 2022", Rafa no dudó y escribió en su cuenta de Instagram: "Es un honor volver a estar nominado, pero este año... Vamos Leo Messi, te lo mereces tú".

El rosarino, que terminó llevándose la estatuilla al superar en la votación también a Kylian Mbappé, Max Verstappen, Mondo Duplantis y Stephen Curry, no tardó en contestarle: "Que un deportista tan grande como vos me ponga eso me deja sin palabras... Muchas gracias Rafael Nadal. Vos también lo merecés por la manera que competís cada vez que salís a la cancha. Sos un ganador", afirmó Leo.