Sorpresiva eliminación de Unión Santiago ante Defensores de La Boca en La Rioja

El Tricolor, que empató 1 a 1 en la ida por la Tercera Ronda Eliminatoria del Torneo Regional, cayó por 1 a 0 como visitante. Los santiagueños fallaron un penal clave.

Hoy 19:46

El Club Atlético Unión Santiago no pudo en La Rioja y quedó afuera del Torneo Regional Federal Amateur. El equipo santiagueño perdió 1-0 frente a Defensores de la Boca, en el partido de vuelta de la Tercera Ronda de la Región Centro, resultado que cerró la serie a favor de los riojanos tras el empate 1-1 en Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El único gol del encuentro llegó a los 18 minutos del segundo tiempo, cuando Emanuel Muñoz aprovechó su chance y venció al arquero Tricolor. Antes, Unión tuvo una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja, pero Luis Leguizamón desperdició un penal a los 20 minutos del primer tiempo, con un remate que se fue desviado.

El partido se desnaturalizó a los 24 minutos del complemento, cuando se armó una trifulca generalizada entre jugadores de ambos equipos. El árbitro expulsó a Gabriel Bustamante, Gonzalo Bazán y Santiago Luján en el local, mientras que en Unión vieron la roja Martín Torres y Ángel Leal, arquero suplente del conjunto santiagueño.

De esta manera, Unión Santiago cerró su participación en un certamen que es el cuarto en orden de importancia a nivel nacional, organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino.

Cómo les fue a los demás equipos santiagueños

En esta instancia, ya hubo definiciones para otros representantes de la provincia. Central Argentino fue contundente y ya avanzó de fase tras golear 4 a 0 a Juventud Independiente de La Rioja, cerrando la serie con un global de 6 a 0. El Albo mostró jerarquía y se metió con autoridad en la siguiente ronda.

También logró avanzar Comercio, que empató 0 a 0 como visitante ante Río Dulce de Las Termas y selló la clasificación gracias al 1 a 0 de la ida. En la Cuarta Fase, protagonizará un cruce santiagueño frente a Central Argentino. Por su parte, Vélez de San Ramón superó a Unión Aconquija: igualó 1 a 1 en Catamarca y, tras el 2 a 2 global, se impuso 4 a 3 en los penales.