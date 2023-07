El enojo de Daniela Celis por los rumores sobre su relación con Thiago: “Me voy a hacer respetar”

Daniela Celis explotó indignada en el canal de streaming de Telefe, Fuera de joda. La ex Gran Hermano 2022 se tomó unos minutos y realizó un descargo contundente contra los medios.

La chica de Moreno se enojó por una versión que circuló el fin de semana. ¿Qué decía esa versión? Que su relación con Thiago Medina habría llegado a su fin. Sin embargo, esa noticia no es cierta.

"Yo sonrío. Contesto. Doy notas. Soy buena. Soy buena, pero no boluda! Me voy a hacer respetar. Voy a contestar porque me están tratando de boluda", comenzó diciendo Daniela, visiblemente furiosa por la información que trascendió a los medios.

"Hace un mes, todos los p... lunes tengo que estar desmintiendo si estoy con Thiago o no. Todos los p... fines de semana, me separan", remató, sacada con la prensa.

Ante el revuelo que generó su descargo, Daniela publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, aclarando que nunca fue su intención apuntar contra los medios. "Jamás hablé que estoy harta los medios. Estaba hablando del hate y de las fake news que inventan la gente. De hecho agradecí a los medios que siempre consultan la información! Invito a que lo vean completo antes de juzgar. Que tengan lindo día!", sentenció.